Nelle attuali puntate di Una vita, sono entrati in scena due nuovi personaggi destinati ad essere portatori di una trama tutta da scoprire. Si tratta del dottor Higinio, colui che ha soccorso Liberto, e della sua domestica Maria, con la quale avrà un rapporto particolare. Ben presto si scoprirà che Rosina resterà sconvolta nel vederla ad una festa organizzata dal medico nel suo appartamento di Acacias 38.

Maria, in passato, dirà di aver avuto un relazione con Maximiliano Hidalgo e sarà proprio questo il punto di partenza delle sue menzogne. Nel corso delle prossime settimane, infatti, la domestica rivelerà di essere la madre di Casilda, frutto proprio della relazione con il defunto marito di Rosina. Ma sarà meglio non dare nulla per scontato anche in questo caso dato che in futuro risulterà chiaro che Maria e Higinio avranno ben altro in mente, ovvero sfruttare proprio l'eredità di Maximiliano.

Una Vita anticipazioni: Casilda rinuncia all'eredità

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Rosina tenterà di liberarsi di Maria con la collaborazione di Susana ma non raggiungerà il suo obiettivo. La donna, comunque, riuscirà a liberarsi dalle accuse e in breve tempo rivelerà a Casilda di essere sua madre. Da qui ai sospetti della paternità della domestica il passo sarà breve: considerando la storia presunta avuta in passato da Maximiliano con Maria, non sarà difficile pensare che proprio lui ne sia il padre biologico.

Se Leonor accetterà con gioia tale novità, ricordando come da sempre lei e Casilda abbiano un rapporto simile a due sorelle, ben diverso sarà il caso di Rosina, che avrà il suo bel da fare ad accettare il nuovo membro della sua famiglia. E la situazione sarà persino destinata a peggiorare, quando l'ex moglie di Martin chiederà l'eredità che le spetta, sollecitata da Maria. Sarà proprio questo l'obiettivo della donna e di Higinio, decisi ad impossessarsi di una parte dei beni di Maximiliano. Ma proprio al momento di ottenere il dovuto, Casilda farà un passo indietro e rinuncerà al denaro.

Trame Una Vita: Casilda scopre di essere stata ingannata

La rinuncia dell'eredità da parte di Casilda non resterà priva di conseguenze nelle prossime puntate di Una Vita. Maria e Higinio saranno furiosi per tale decisione e il medico, in un momento di rabbia, le svelerà le tante bugie: lui e l'amante hanno mentito fin dall'inizio per impossessarsi dei beni di Maximiliano. Dunque Casilda scoprirà di non essere una Hidalgo, dato che la madre non ha mai avuto rapporti intimi con il defunto marito di Rosina.

Se da un lato la coppia di amanti sarà costretta alla fuga, quando si scoprirà che lui non è un vero medico, dall'altro la dolce Casilda correrà subito a confessare a Rosina e Leonor la verità sulle sue vere origini. Scusandosi con loro per il suo comportamento, verrà comunque perdonata da madre e figlia che le affideranno nuovamente il lavoro di domestica nel loro appartamento.