Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 14 al 18 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Tra Diego e Beatrice aumenterà a causa del l'ossessione del giovane nei confronti della donna. Giordano avrà un acceso diverbio anche con Aldo Leone che poco dopo finirà in ospedale.

Andrea e Arianna riusciranno ad ottenere l'idoneità all'adozione, ma a farne le spese sarà Alice che verrà messa da parte. Anita cercherà in tutti i modi di risollevare il morale di Vittorio.

Diego contro Aldo Leone

Dopo un duro confronto con Aldo, Diego si sfogherà con suo padre in merito a quanto accaduto. Alice di ritorno a Napoli cercherà di passare del tempo con suo padre che però apparirà parecchio preso da una bella notizia.

Il giovane Del Bue sarà costretto ad affrontare ancora una volta l'invadenza di sua madre, e si mostrerà poco attento in ambito lavorativo.

Beatrice cercherà di allontanare in maniera decisa Diego dalla sua vita, ma lui continuerà a perseguitata in maniera ossessiva. Intanto, l'avvocato Leone prenderà una decisione che però potrebbe costargli caro. La situazione infatti evolverà in maniera drammatica.

Andrea e Arianna riusciranno finalmente a risultare idonei per l'adozione di un bambino, ma qualcuno non sarà felice per loro.

Aldo verrà ricoverato

L'avvocato Leone verrà ricoverato in condizioni critiche e sua moglie si precipiterà al suo capezzale e riceverà il supporto di Nicotera. Raffaele vivrà dei momenti difficili incapace di mettersi in contatto con suo figlio, mentre Alice si sentirà esclusa dalla vita di suo padre e a farne le spese sarà la piccola Mia. Cerruti si mostrerà molto entusiasta per l'invito a pranzo ricevuto dal dottor Sarti, ma le cose potrebbero andare in maniera totalmente diversa da come le immagina.

Beatrice in ospedale subirà una brutta mortificazione, mentre Raffaele affronterà Diego per chiarire suoi dubbi in merito all'aggressione all'avvocato Leone. Andrea si renderà conto di aver sbagliato con Alice e cercherà di rimediare. Salvatore si lascerà sfuggire l'occasione di poter vivere un nuovo amore a causa della sua insicurezza. Raffaele sarà sempre più preoccupato per suo figlio, che comincerà a dubitare anche della sua persona a causa della sua incapacità di staccarsi da Beatrice Lucenti.

Marina richiamerà Andrea ai suoi doveri di padre con Alice, mentre Anita spronerà Vittorio a reagire e a riprendere in mano la sua vita e la sua verve sul lavoro, se non vuole rischiare seriamente di perderlo a causa dei suoi problemi personali.