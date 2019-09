Le anticipazioni della famosa soap opera Un posto al sole ambientata a Napoli, riservano entusiasmanti novità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre, Renato sarà convinto che Adele ricambi il suo interesse e non riuscirà a reprimere i sentimenti amorosi verso la donna. Nel frattempo Vittorio sarà ancora all'oscuro del fatto che Alex ha scoperto la sua relazione segreta con Anita.

In seguito il rapporto sentimentale tra Fabrizio e Marina sarà sempre più serio. Successivamente Alex sarà notevolmente turbata per il fatto di aver scoperto la verità sul conto di Vittorio e si chiuderà in se stessa per alcuni giorni, per poi fare una scelta alquanto difficile e sofferta.

Renato depresso e arrabbiato

Nelle prossime puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 30 settembre al 4 ottobre, Renato sarà consapevole di aver compiuto una scelta sbagliata e dovrà prendere atto delle conseguenze.

Poi Roberto cercherà di convincere Marina a cambiare idea, ma la donna sarà oramai convinta di cambiare vita insieme al suo nuovo amore Fabrizio. Intanto Renato sarà sempre più depresso e turbato e si scontrerà con Diego e la sua compagna a causa della sua rabbia per il rifiuto di Adele. Nel contempo Raffaele cercherà di tranquillizzare Nadia, ma in seguito farà una scoperta importante. Successivamente, Vittorio non riuscirà a capire il vero motivo per cui la sua compagna lo abbia lasciato. Intanto Alex prenderà una decisione improvvisa.

Alex lascia il suo lavoro al Vulcano

La relazione sentimentale tra Serena e Filippo sarà parecchio instabile. Tuttavia, la donna riceverà un particolare invito che potrebbe essere visto in modo negativo dal suo fidanzato. Intanto, Alex sarà ormai convinta di non voler avere più nulla a che fare con Vittorio, pertanto deciderà di lasciare anche il suo lavoro al Vulcano. Nel contempo Nadia e Renato si scontreranno sempre di più fino ad allontanarsi.

Successivamente le sorelle Parisi si prepareranno a lasciare Palazzo Palladini, mentre Vittorio accetterà una volta per tutte che la sua relazione amorosa con Alex sia ormai finita. In seguito Serena e Filippo saranno alquanto distanti e non riusciranno a riavvicinarsi facilmente. Denis, invece, farà una particolare proposta a Giulia. Per tale ragione quest'ultima sarà parecchio in confusione e non saprà cosa fare.

Infine Michele farà una richiesta molto importante ad Arianna, la donna per questa ragione sarà notevolmente in difficoltà.

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Un posto al sole è possibile rivedere alcuni degli episodi già trasmessi, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata RaiPlay.it.