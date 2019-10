Manca una settimana esatta alla fine della seconda edizione Vip di Temptation Island: ieri sera, lunedì 7 ottobre, è andata in onda la quinta e penultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Proprio la romana, al termine dell'appuntamento settimanale con il format, ha anticipato che accadranno cose inaspettate durante i tre falò di confronto ai quali il pubblico deve ancora assistere.

Temptation Island saluta: lunedì 14 l'ultima puntata

Sono tante le cose che i fan di Temptation Island devono ancora scoprire sulla seconda edizione Vip. Ad una sola puntata dalla conclusione del reality, sono ancora tre le coppie che devono portare a termine il loro viaggio nei sentimenti durato 21 giorni.

Il quinto appuntamento con il format Mediaset, infatti, è finito con il falò di confronto in corso tra Serena Enardu e Pago: l'acceso faccia a faccia tra i due fidanzati è rimasto in sospeso, e il suo epilogo sarà disponibile soltanto tra 7 giorni.

Alessia Marcuzzi, prima di salutare i telespettatori attorno all'una di notte, ha regalato un'interessante anticipazione su quello che accadrà la settimana prossima. Rivolgendosi ai più curiosi, la presentatrice ha detto: "Vi preannuncio che ci saranno innumerevoli colpi di scena".

Stando a queste parole, i confronti tra i sei protagonisti del cast ancora in gioco, saranno serrati e dal finale inaspettato: quante coppie si diranno addio e quante torneranno a casa più unite?

Le ipotesi sui falò di Enardu, Belli e Pippo

Il primo falò di confronto al quale il pubblico assisterà lunedì 14 ottobre, è sicuramente quello rimasto in sospeso tra Serena Enardu e Pago. I due, fidanzati da oltre 6 anni, hanno fatto percorsi molti diversi nei villaggi: lei ha flirtato sin dall'inizio con il single Alessandro, lui ha sofferto molto nel vedere la compagna tra le braccia di un altro.

Stando a quello che si sono detti fino ad oggi il cantante e l'ex tronista di Uomini e Donne, il loro viaggio nei sentimenti dovrebbe finire con un addio: è impensabile che la coppia decida di darsi un'altra possibilità dopo tutto quello che è successo a Temptation Island.

Chi potrebbe riappacificarsi dopo il falò, sono Alex Belli e Delia Duran: sebbene la ragazza si sia lasciata andare a parole e gesti affettuosi nei confronti del tentatore Riccardo, la relazione con l'attore non sembra mai essere stata realmente in discussione.

Gabriele Pippo e Silvia, infine, dovrebbero lasciarsi: il figlio del comico Franco, infatti, ieri sera ha ripetuto più volte di non volere accanto una persona come quella con la quale è stato per circa un anno. Chissà, però, che la giovane non riesca a convincere il compagno a darle un'altra chance dopo gli svariati errori che ha commesso nel villaggio, soprattutto con il single Valerio.