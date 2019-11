Giovedì 28 novembre in prima serata su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento di Adrian, lo show di Celentano tornato in onda in queste ultime settimane, dopo il flop di qualche mese fa. Il programma è stato rivisto e in queste ultime puntate ha visto la presenza sul palco oltre che del molleggiato, anche di diversi ospiti, come Maria De Filippi, Carlo Conti, Paolo Bonolis e tanti altri. Secondo quanto rivelato da Dagospia, nella prossima puntata doveva essere ospite la giornalista Selvaggia Lucarelli, ma la sua presenza è stata bloccata, pare, dai vertici Mediaset.

Adrian, puntata del 28 novembre: Selvaggia Lucarelli non ci sarà

Secondo le indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo sul sito Dagospia, pare che nella prossima puntata di giovedì 28 novembre sarebbe dovuta intervenire Selvaggia Lucarelli, giornalista de Il Fatto quotidiano, nonché giudice di Ballando con le stelle. La donna, per espresso volere di Adriano Celentano quindi, sarebbe dovuta salire sul palco dello show, ma così non sarà. Da quanto si apprende infatti, pare che la sua presenza sia stata bloccata proprio dai vertici di Mediaset che non avrebbero gradito alcuni vecchi articoli della giornalista e alcuni interventi della stessa nel programma di Massimo Giletti 'Non è l'Arena'.

Un veto imposto dall'azienda che sicuramente non avrà fatto piacere al molleggiato, grande estimatore della Lucarelli, con cui il padrone di casa aveva intenzione di chiacchierare nello spazio dedicato ai giornalisti.

Adrian, ospiti d'eccezione in ogni puntata

Al momento, nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato quanto pubblicato da Dandolo su Dagospia e non è dato sapere chi saranno gli ospiti nella nuova puntata di Adrian il prossimo giovedì. Dopo il veto imposto all'ospitata di Selvaggia Lucarelli, Adriano Celentano dovrà quindi trovare altri personaggi all'altezza dello show che, come ricordiamo, in queste ultime puntate ha visto la presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica.

Grande successo ha ottenuto la presenza di Maria De Filippi nel corso del secondo appuntamento quando la conduttrice di Amici ha cercato di mettere in evidenza le qualità umane e artistiche di Celentano. Non da meno gli ospiti musicali, da Gianni Morandi a Luciano Ligabue, passando per Biagio Antonacci ospite della settimana scorsa. Nonostante ciò, il programma non ha ottenuto il successo sperato in termini di ascolti.

In attesa si scoprire cosa riserverà il nuovo appuntamento del 28 novembre, ricordiamo che lo show va in onda su Canale 5 tutti i giovedì a partire dalle 21:25.

Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.