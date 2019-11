Giovedì 14 novembre alle ore 21:25 su Canale 5 tornerà Adrian, lo show condotto da Adriano Celentano, il quale cercherà di risollevare gli ascolti dopo che il debutto della scorsa settimana ha ottenuto uno share al di sotto delle aspettative. Gli ospiti della puntata saranno Maria De Filippi e Gianni Morandi. A differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, nella seconda puntata di 'Adrian' gli ospiti dovrebbero salire sul palco singolarmente.

Nel corso della puntata di esordio Celentano ha ospitato ben cinque conduttori tra i più importanti della televisione italiana: Massimo Giletti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Gerry Scotti e Carlo Conti. Con loro, Celentano ha conversato intorno a un tavolo (dove non ha risparmiato alcune critiche, anche pungenti, ai loro programmi). Secondo quanto comunicato dal sito di Davide Maggio, questa settimana l'organizzazione del varietà sarà differente: Maria De Filippi, infatti, dovrebbe stare sul palco da sola.

Ancora non è chiaro cosa faranno conduttore e ospite, anche se le foto delle prove mostrano un Adriano Celentano intento a intonare qualcosa con la chitarra.

La scorsa settimana Celentano aveva regalato agli spettatori anche un momento musicale di grande spessore duettando con Ligabue: anche questa settimana il 'Molleggiato' dovrebbe regalare un duetto con Gianni Morandi, altro ospite annunciato della puntata.

I due cantanti sono amici e in passato hanno già duettato in diverse occasioni (come durante la finale del Festival di Sanremo del 2012, quando l'allora conduttore Gianni Morandi duettò con Celentano sulle note di "Ti penso e cambia il mondo").

Anche nella seconda puntata di Adrian vi sarà una alternanza tra show in studio e il fumetto

Anche nella puntata di oggi, giovedì 14 novembre, 'Adrian' sarà un misto tra show in studio e fumetto.

La scorsa settimana, infatti, lo show si è concluso alle 23:00 circa, quando lo spettacolo dal vivo ha lasciato lo spazio al fumetto. La puntata del fumetto venne a sua volta divisa in due parti, inframezzato da un monologo di Ilaria Pastorelli.

Gli ascolti della scorsa settimana, tuttavia, non sono stati dei migliori; la prima parte (quella in cui vi è stato il varietà vero e proprio) ha ottenuto un ascolto di circa 3,8 milioni di spettatori per uno share del 18%.

Un calo brusco degli ascolti, invece, c'è stato nel momento in cui è stato trasmesso il cartone animato: durante esso, infatti, gli spettatori sono scesi a poco più di 1,8 milioni spettatori per uno share del 10,44%. 'Adrian' dovrebbe andare in onda per altre quattro puntate (fino a giovedì 5 dicembre) e sarà visibile in streaming (sia in diretta che in differita) dal sito di Mediaset Play.