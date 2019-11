La telenovela Una vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di sorprendere. Le anticipazioni degli appuntamenti spagnoli in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE nelle prossime settimane di programmazione, non sono per niente buone. Due storici personaggi si vedranno costretti ad abbandonare in modo momentaneo il set il della famosa soap opera. Uno tra questi molto probabilmente sarà Felipe Alvarez Hermoso che rischierà la vita a causa di un incidente, avvenuto per mano della terribile Ursula Dicenta. Quest’ultima attuerà il suo piano di vendetta per farla pagare alla sua ex complice Genoveva Salmeron.

Liberto invita Felipe a sposare Genoveva, Ursula propone un’alleanza a Santiago

Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di guardare questa settimana in corso, cioè da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2019, Felipe finirà per non accettare la notizia della gravidanza di Genoveva. L’avvocato condividerà i suoi dubbi con Liberto, dicendogli di non avere il coraggio di iniziare una vita al fianco della Salmeron, poiché continua ad amare Marcia. Il Seler darà un prezioso consiglio al suo amico, visto che lo incoraggerà a sposare la vedova di Alfredo Bryce.

Nel contempo Ursula decisa a vendicarsi della sua ex signora Genoveva, proporrà a Santiago di stringere un’alleanza con lei. Quest’ultimo prometterà alla Dicenta di farle avere presto una risposta. Successivamente la Salmeron per aver acquisito sempre più potere nel quartiere iberico, verrà invitata a prendere parte ad un ricevimento reale. L’Alvarez Hermoso accetterà di recarsi all’evento in compagnia della sua promessa sposa. Intanto Marcia dopo aver avuto dei sospetti, chiederà a Cesareo di fare delle indagini sul conto di suo marito.

La brasiliana verrà a conoscenza che Santiago è coinvolto in delle attività clandestine, dopo aver trovato un’ingente quantità di denaro sugli effetti personali dello stesso.

Il marito di Marcia mette in guardia la Salmeron, l’Alvarez Hermoso in pericolo

Dopo aver detto all’ex governante di non accettare la sua richiesta, il consorte di Marcia metterà subito in guardia Genoveva, dicendole che la darklady è a conoscenza della loro collaborazione. A questo punto la Salmeron non farà fatica a capire di doversi guardare bene le spalle, poiché la Dicenta potrebbe fare del male a lei e Felipe.

Per finire Ursula dopo aver iniziato a pensare che Santiago possa aver fatto la spia, andrà a trovare in carcere un uomo chiamato Cesar Andrade. Gli spoiler dei nuovi capitoli spagnoli forniti dal sito Culture en serie nelle ultime ore, purtroppo rivelano in esclusiva che uno storico personaggio rischierà la sua vita. A trovarsi in pericolo sarà Felipe, e la responsabile di tale tragedia sarà Ursula, che darà inizio alla sua atroce vendetta contro Genoveva: a quanto pare a rimetterci al posto di quest'ultima sarà l’avvocato.

Sul web si è appreso anche che un protagonista dello sceneggiato perderà il senno della ragione, al tal punto che sarà necessario un intervento per il bene di tutti gli abitanti. Colui che potrebbe dire addio ai fans in un modo clamoroso quindi è l’Alvarez Hermoso, dando avvio ad un vero colpo di scena. Ebbene sì, due volti presenti nelle vicende ambientate ad Acacias 38 sin dal primo debutto usciranno di scena, ma non è ancora possibile specificare se avverrà temporaneamente.