Andrea Filomena e Jessica Battistello sono tornati ufficialmente insieme. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia che ha pubblicato una foto su Instagram con tanto di didascalia al miele. Come sappiamo, i due erano usciti da separati da Temptation Island: lei si era invaghita dell'ex tentatore ed ora tronista Alessandro Zarino; lui ancora innamoratissimo di lei ma sfiduciato. Nel corso di questi mesi, i due si sono frequentati perché dovevano accudire il loro cane, ma alla fine l'amore ha avuto la meglio rendendoli più felici che mai.

Una parte del web, però, ha espresso il tutto suo disaccordo sul fatto che Andrea abbia deciso di dare un'altra possibilità a Jessica

Andrea criticato sul web: Nunzia Sansone lo difende

Andrea Filomena ha riconquistato la sua Jessica Battistello, ma il web lo riempie di critiche. Infatti, c'è addirittura chi gli scrive: "Cor... e felice", un commento che non è passato inosservato agli occhi attenti di alcuni suoi ex colleghi di Temptation Island, tra cui Nunzia Sansone.

Quest'ultima ha preso le difese di Andrea commentando: "Invece di giudicare, perché è facilissimo farlo, pensate perché non c'è cosa più bella dell'amore ed è stato giusto viverlo senza ostacoli. Oggi sicuramente, sono più forti di prima anche perchè non sempre gli errori uccidono un rapporto ma possono farlo anche maturare, crescere e consolidare. Vivete e non giudicate". Infine la Sansone ha concluso: "L'amore vince sempre su tutto.

Sono felice per voi. Aggiungo un appunto: chi giudica è solo cattivo e non sa cosa vuol dire amare veramente". Anche gli ex concorrenti di Temptation, Katia Fanelli, Sabrina Martinengo, Cristina Incorvaia e Ilaria Teolis hanno dichiarato di essere molto felici di vedere Andrea e Jessica insieme.

Deianira Marzano si scaglia contro Andrea e Jessica

Oltre al web, anche Deianira Marzano si è scagliata contro Andrea Filomena e Jessica Battistello dicendo di aver svelato la verità sulla loro rottura avvenuta mesi fa.

"Finalmente è arrivato il fatidico giorno in cui le persone mi stanno confermando che ciò che dicevo ai tempi di Temptation Island" ha esordito l'influencer. Poi ha aggiunto: "Questi due ci hanno solamente preso in giro. Però, non me ne frega un fico secco se questi due sono tornati insieme, posso fare anche dei figli e non ho nulla di personale contro le persone di cui faccio Gossip. Detto questo, con loro ho avuto delle serie difficoltà perché uscì un articolo su Dagospia che dichiarava che Andrea se la sarebbe ripresa!

E lui mi ha anche accattato dicendo che non era vero ed ero una bugiarda". Infine la Marzano ha concluso il suo intervento dicendo: "In realtà, questi due non si sono mai lasciati e si vedevano di nascosto". Insomma l'opionionista partenopea è stata piuttosto dura con Filomena, che, a suo avviso, non l'avrebbe mai raccontata giusta. Come replicherà Andrea a tali accuse? Non ci resta che attendere.