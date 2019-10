Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana scritta da Brad Bell andata in onda per la prima volta il 23 marzo 1987. Gli spoiler delle puntate trasmesse a novembre negli Usa rivelano che Ridge Forrester prenderà una decisione molto difficile. Ebbene sì, lo stilista sceglierà di stare accanto a Thomas, tanto da lasciare Brooke Logan.

Beautiful: il piano di Brooke e Hope

Clamoroso colpo di scena arriva dalle trame attualmente in onda in America.

Le anticipazioni di Beautiful, in programma nel mese di novembre sulla Cbs, rivelano che Ridge (Thorsten Kaye) deciderà di porre fine alla sua storia con Brooke (Katherine Kelly Lang). Tutto avrà inizio quando la madre di Hope dimostrerà di essere insofferente nei confronti di Thomas. La donna, infatti, vorrebbe che quest'ultimo pagasse per tutti i problemi causati alla figlia. Di conseguenza tutti i componenti della famiglia Logan riterranno il Forrester una persona affetta da qualche disturbo psichico.

Un parere che troverà conferma nei comportamenti del fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), tanto che Hope tenterà di ottenere la custodia esclusiva di Douglas in quando convinta che non sia in grado di assumere il ruolo di padre. Anche la moglie di Ridge darà il suo totale appoggio alla missione della figlia nei confronti del figliastro.

Thomas vuole eliminare le Logan

Le trame di Beautiful, in onda tra circa un anno su Canale 5, rivelano che Thomas (Matthew Atkinson) non se la prenderà solo con Brooke, ma vorrà eliminare tutto il clan Logan, tanto da allearsi con Steffy.

Per questo motivo, il Forrester cercherà di allontanare Ridge dalla moglie. Il giovane, infatti, farà sapere a quest'ultima che è stata tradita con Shauna Fulton. Una scoperta che manderà in crisi le loro nozze. D'altro canto, la madre di Flo continuerà a cercare di conquistare lo stilista, tanto da avvicinarcisi pericolosamente durante la notte di Halloween. In questa occasione, i due amanti si scambieranno un bacio appassionato.

Ridge lascia la moglie

I portali americani annunciano che le nozze tra Brooke e Ridge arriveranno ad un punto morto. In particolare, la Logan chiederà al Forrester di scegliere tra lei o Thomas. Purtroppo lo stilista si vedrà costretto a prendere una decisione molto dolorosa nei confronti della consorte. Infatti deciderà di lasciare la moglie e trasferirsi in casa di Eric e Quinn (Rena Sofer) insieme al figlio.

Una situazione che farà soffrire moltissimo la madre di Hope (Annika Noelle). La storia dei Bridge è davvero finita? In attesa di saperlo, si ricorda che lo sceneggiato va in onda da lunedì alla domenica alle ore 13:45 su Canale 5.