Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate spagnole de Il Segreto che si preannunciano decisamente ricche di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, ci sarà un terribile incidente all'interno della miniera di Puente Viejo che metterà in serio pericolo la vita di tutti gli operai che quel giorno prestavano servizio. Purtroppo uno di loro perderà anche la vita in quella che si rivelerà una terribile sciagura.

Parliamo di Cosme che, dunque, morirà nel corso delle prossime puntate della soap opera di successo in onda su Canale 5.

La terribile morte di Cosmo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che l'incidente che ci sarà all'interno della miniera lascerà a dir poco senza parole tutti gli abitanti del paesino spagnolo, creando dolore e compassione. La Marchesa si metterà subito all'opera per cercare di salvare le vite degli operai, ma vedremo che non tutti riusciranno a sopravvivere.

Gli spoiler della soap opera Mediaset, infatti, rivelano che tutti si salveranno tranne Cosme. Sarà lui l'unico operaio che troverà la morte in questo terribile incidente, lasciando un grande vuoto nel cuore di tutti i suoi colleghi e dei familiari. Una tragedia che tuttavia scatenerà anche un bel po' di polemiche, soprattutto da parte di Inigo il quale ritiene che questa tragedia poteva essere evitata.

L'uomo, infatti, sostiene che non siano state rispettate le norme e le leggi di sicurezza all'interno della miniera prima che accadesse l'incidente e, per tale motivo, ritiene che se tutti avessero svolto il loro lavoro in maniera corretta e onesta, forse Cosme avrebbe potuto salvarsi.

Donna Francisca soffre di attacchi di emicrania

La morte di Cosme getterà nello sconforto anche Damian, il quale non riuscirà a darsi pace dopo la tremenda morte del collega e soprattutto vuole fare in modo che il caso non cada nel dimenticatoio e quindi che gli venga fatta giustizia al più presto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sulle nuove puntate spagnole de Il Segreto rivelano che l'attenzione sarà posta anche su donna Francisca, la quale dovrà fare i conti con una terribile emicrania che la metterà a dura prova. Riuscirà a trovare di nuovo il suo Raimundo? I due sono stati separati per un po' di tempo e Raimundo farà di tutto per ritrovare la signora di Puente Viejo anche se la ricerca non sarà per nulla facile.

Occhi puntati anche sul rapporto tra Lola e Prudencio: la ragazza, infatti, confesserà all'uomo di essere una 'spia' assoldata da donna Francisca e questa rivelazione lo deluderà profondamente.