Una vita, la soap opera ambientata interamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 24 a venerdì 29 novembre 2019 svelano che Samuel Alday minaccerà Cesareo, in quanto racconterà a Telmo Martinez cosa ha in mente di fare il figlio di Jaime. Carmen Sanjurjo, al contrario, spiegherà a suo figlio Raul la reale motivazione che l'ha portata a prendere le distanze da suo padre Javier.

Una Vita, trame dal 24-29 novembre: Samuel ringrazia Jimeno

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Le trame di Una Vita in onda dal 24 al 29 novembre svelano che Samuel esprimerà la sua gratitudine a Jimeno per aver assassinato il cocchiere Gutierrez e per aver ricevuto da lui l'ennesimo prestito. In più, lo sfruttatore esigerà che l'Alday convoli a nozze con Lucia per poter avere il controllo delle sue ricchezze e chiudere il debito che ha esteso con lui.

Cesareo, al contrario, confiderà a Telmo cosa ha in mente di fare il figlio di Jaime, tanto da consentire al prete di segnalare la vicenda alle guardie. Nel frattempo, Trini e Casilda decideranno d'iscriversi a un concorso di dolci, mentre Carmen racconterà a suo figlio il vero motivo che l'ha portata ad allontanarsi da suo padre Javier. A proposito, l'Adone approderà nel quartiere di Acacias 38 e ricatterà la sua consorte: vuole una cifra alta di soldi.

Samuel picchia Telmo e minaccia Cesareo

Leonor e Liberto avranno il sospetto che Rosina e Susanna stanno nascondendo qualcosa sullo sviluppo delle lezioni di disegno con Venancio. Agustina, al contrario, notando la tristezza di Cesareo preparerà una festa in suo onore. A proposito, Samuel minaccerà di morte il guardiano dopo aver visto il suo strano atteggiamento. Intanto Martinez proverà a separare l'Alvarado da Alicia, in quanto avrà paura per la sua valutazione.

In seguito, Lucia domanderà a Celia di dare ospitalità alla forestiera in casa sua. Successivamente, farà in tal modo che la Villanueva incominci a lavorare nelle studio del figlio di Jaime su alcuni lavoretti di restauro di opere classiche. Per finire, l'agitazione tra l'Alday e Telmo scaturirà una lite nel quale il primo darà un pugno al prete per sfidarlo. Fortunatamente quest'ultimo decidarà di non reagire alla violenza, suscitando il timore di Usula.

Martinez viene avvisato dall'Alday di non intromettersi tra lui e Lucia

Gli spoiler di Una Vita in programmazione dal 24 al 29 novembre, svelano che Alexis verrà colpito da un attacco d'asma nel bel mezzo di una posa senza vestiti, davanti agli occhi di Rosina e Susanna. A quel punto le due donne, spaventate dalla vicenda, scapperanno velocemente senza chiamare aiuto. Per questa ragione, la Rubio e la Seler inizieranno a sfuggire a don Vanencio, mentre il figlio di Jaime andrà in canonica dove esigerà di vedere il prete.

In questa occasione, l'Alday suggerirà a Martinez di cercare più di mettere il becco nella storia con Lucia, in quanto è a conoscenza che prova dei sentimenti d'amore verso di lei.

Javier si avvicina a Raul

Nel frattempo, la consorte di Liberto si accorgerà che Leonor sta parlando con Don Venancio, tanto da temere che possa raccontargli quello è successo a scuola con Alexis. Al contrario, Javier si avvicinerà a Raul, inconsapevole del fatto che suo padre sta ricattando la Sanjurjo per ottenere il denaro richiesto.

La domestica, angosciata, chiederà a Samuel un acconto dello stipendio mensile. Quest'ultimo, purtroppo, le darà solamente 25 pesetas per via della difficile crisi economica che sta vivendo.