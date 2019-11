Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra in onda da lunedì al venerdì sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Prudencio Ortega, interpretato dall'attore Jose Milan. Scendendo nel dettaglio, il fratello di Saul riceverà un'ennesima delusione d'amore dopo la partenza di Julieta Uriarte. L'uomo, infatti, apprenderà che Lola Mendana è una complice di Francisca Montenegro, tanto da lasciarla su due piedi.

Il Segreto: Prudencio interessato a Lola

Prudencio diventerà l'assoluto protagonista nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler de Il Segreto annunciano che l'Ortega farà una brutta scoperta su Lola, la donna per la quale sta iniziando a provare dei sentimenti sempre più forti. Tutto avrà inizio quando il fratello di Saul deciderà di avvicinarsi alla nuova impiegata dopo aver capito che è stata abbandonata a pochi giorni dalle nozze.

In particolare, la Mendana gli dirà che il suo fidanzato aveva una relazione con sua sorella. Tuttavia, la giovane si consolerà in fretta, tanto da fare l'amore con l'Ortega dopo averlo baciato appassionatamente. Ben presto, i telespettatori scopriranno che la nuova arrivata nasconde un mistero: la ragazza, infatti, ha preso il posto di Marchena per spiare le mosse di Prudencio su ordine di Francisca.

L'Ortega capisce che Marchena era un complice di Francisca

Le trame de Il Segreto annunciano che la Montenegro obbligherà Lola a convincere l'Ortega a dare una grossa somma di denaro in prestito ad un suo complice. Fortunatamente l'affare non andrà in porto in quanto l'usuraio non darà ascolto ai consigli della sua assistente. Dall'altro canto, Prudencio ascolterà alcuni chiacchiericci degli abitanti del paesello, tanto da cominciare a nutrire dei sospetti su Marchena.

In pratica, l'uomo capirà che il suo ex dipendente aveva acquistato un nuovo camion per svolgere la sua attività poiché complice di Francisca (Maria Bouzas).

Il fratello di Saul lascia la Mendana

Purtroppo la storyline si complicherà ulteriormente quando Dolores confesserà al fratello di Saul (Raul Bernal) che Lola ha un appuntamento con la matrona. Per questo motivo, l'Ortega deciderà di affrontare a muso duro la nuova fidanzata.

Questa volta, la giovane gli dirà tutta la verità sull'alleanza stipulata con la Montenegro. In questo frangente, la Mendana rivelerà di aver accettato il piano solo in cambio di una cospicua somma di denaro. Una rivelazione che menderà su tutte le furie Prudencio che licenzierà di tronco la donna, pretendendo che esca per sempre dalla sua vita.