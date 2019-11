Oltre la soglia sta riscuotendo un discreto successo in termini di ascolti sul canale del Biscione. La Serie TV con protagonista Gabriella Pession affronta il difficile mondo delle malattie psichiatriche dei più giovani. La trama della 4^ puntata, trasmessa il 27 novembre dalle ore 21:20 su Canale 5, rivela che Tosca Navarro dovrà occuparsi di Diego e Adila, i due nuovi pazienti dell'ospedale in cui lavora. Barbara Cappello, invece, si avvicinerà sempre di più ad Alessandro Agosti dopo il sopraggiungere di problemi insormontabili con il coniuge.

Oltre la soglia, puntata 27 novembre: Tosca si occupa di Diego e Adila

Nuovi avvincenti colpi di scena attendono gli amanti della fiction con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi. Le anticipazioni di Oltre la soglia, riguardanti la 4^ puntata trasmessa mercoledì 27 novembre in prima serata su Canale 5, rivelano che ci sarà l'ingresso di due nuovi volti, Diego e Adila.

Scendendo nel dettaglio, Tosca sarà chiamata ad aiutare un giovane, svenuto al termine di una sessione di allenamenti in un centro sportivo e una ragazza ricoverata nel reparto di neuropsichiatria, vittima di alcune allucinazioni.

In questo frangente, la dottoressa Navarro deciderà di indagare sulla loro vita famigliare, prima di procedere a prescrivere una cura adeguata per questi due difficili casi. Di conseguenza, la donna si recherà addirittura nella palestra per capire cos'è realmente accaduto al giovane, finito in ospedale dopo essersi allenato così tanto fino a svenire.

Barbara si avvicina ad Alessandro

Gli spoiler di Oltre la soglia, in onda il 27 novembre sulle reti Mediaset, rivelano che i rapporti tra Barbara (Nina Torresi) ed il marito peggioreranno notevolmente.

Per questo motivo, la dottoressa Capello stringerà un'amicizia particolare con il collega Alessandro (Paolo Briguglia). Inoltre tutti gli occhi dei telespettatori saranno catturati dall'ingresso in clinica di Adila, una ragazzina di 16 anni, figlia di genitori africani. Qui la dottoressa Navarro scoprirà che la nuova paziente ha avuto delle allucinazioni, tanto da voler vederci più chiaro. Alla fine, Tosca scoprirà che Adila ha dei problemi con la madre e il padre. Diego, invece, vorrà avere un chiarimento con Bruno, prima di lasciare l'ospedale.

Riassunto terza puntata

Nella puntata trasmessa stasera, 20 novembre, su Canale 5, Tosca sarà alle prese con Anna (Maria Mosca), la quale racconterà di essere seguita da una clinica per una presunta malattia mentale. D'altro canto, la vita della dottoressa Navarro sarà messa in crisi dall'arrivo inaspettato di un personaggio misterioso mentre Piergiorgio Di Mauro dimostrerà di tenere molto a lei.