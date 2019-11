Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con La Caccia Monterperdido, la nuova serie televisiva spagnola che vede protagonista l'amatissima Megan Montaner, alias l'indimenticabile Pepa della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni sulla seconda e terza puntata in onda rispettivamente il 17 e 24 novembre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, anche se al momento non ci saranno delle buone notizie per la famiglia di Lucia, dato che la ragazza non verrà ritrovata.

La Caccia, le anticipazioni sulla seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata de La Caccia in onda questa settimana in prime time su Canale 5 rivelano che la Guardia Civil arriverà ad arrestare colui che è considerato il primo sospettato del caso.

Sembra così che gli agenti si stiano avvicinando verso la verità assoluta anche se gli abitanti di Monteperdido non sono contenti delle indagini, perché è come se tutti venissero trattati come dei presunti sospetti.

Nel frattempo, Ana cercherà di ritornare e di ambientarsi nuovamente alla vita normale ma per lei non sarà affatto facile. Il suo ritorno, infatti, porterà alla luce dei vecchi e clamorosi segreti che metteranno in pericolo la vita di alcuni abitanti.

Gli spoiler della seconda puntata de La Caccia, inoltre, rivelano che a mano a mano che vengono fuori dei nuovi dettagli su quello che è successo a Lucia e Ana durante il periodo del rapimento, gli agenti si renderanno conto delle atrocità e dell'inferno che hanno dovuto sopportare queste due giovani ragazze.

Intanto Sara, comincerà ad avere dei sospetti anche su Alvaro Montrell, il padre di Ana, ritenendo che potrebbe essere il responsabile del rapimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

L'uomo, però, non viene arrestato ne tanto meno fermato. Joaquin, invece, non è contento dei risultati delle indagini, offre una ricompensa a chi gli darà notizie della figlia Lucia.

La terza puntata de La Caccia Monteperdido, gli spoiler: la famiglia di Lucia in ansia per la figlia

Le anticipazioni sulla terza puntata de La Caccia Monteperdido in onda il 24 novembre su Canale 5, invece, rivelano che le indagini su Lucia non daranno degli esiti positivi e della ragazza non si avranno ancora notizie.

La famiglia comincia così a perdere le speranze e teme che la polizia possa ritrovare Lucia morta.

Ana, intanto, sembra che abbia ritrovato un po' di stabilità all'interno della sua famiglia. La Guardia Civil, invece, continua ad indagare per portare alla luce la verità e analizza nel dettaglio le vite di tutti gli abitanti di Monteperdido. I segreti e le bugie dei vari cittadini stanno per essere svelati e vedremo che nessuno sarà più al sicuro.