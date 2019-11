Beautiful promette anticipazioni Usa da non perdere. Liam e Wyatt hanno scoperto che Flo ha mentito e che Phoebe è realtà Beth, la figlia creduta morta dallo Spencer e dalla giovane Logan. Thomas sa di non avere più possibilità e così impazzirà completamente, consapevole di aver perso tutto e di essere a rischio arresto anche per la morte di Emma Barber. Dopo essere sparito per qualche giorno, il folle figlio di Ridge tornerà in città per spaventare sia Hope che il piccolo Douglas. Di seguito, gli spoiler americani.

Beautiful spoiler: Thomas terrorizza suo figlio Douglas

Nelle puntate di Beautiful in onda nei mesi prossimi in Italia, Thomas uscirà dal rifugio dove si è nascosto e tornerà a terrorizzare sia Hope che tutta la sua famiglia. Purtroppo, il giovane se la prenderà anche e con il piccolo Douglas, che riterrà colpevole del fallimento del suo matrimonio con la giovane Logan. Il bimbo ne sarà terrorizzato, sentendo il padre urlare contro di lui e si rifugerà tra le braccia di Hope.

La giovane stilista capirà che il bimbo è in pericolo e così penserà di chiederne la custodia esclusiva.

Thomas, ovviamente, non è intenzionato a rinunciare alla sua famiglia creata sulle sue illusioni e tenterà in tutti i modi di far cambiare idea ad Hope, che si mostrerà però inflessibile. Nel frattempo, Brooke Logan chiamerà la polizia in modo che Flo venga arrestata per aver falsificato i documenti di adozione di Phoebe e aver nascosto il fatto che Beth è in realtà viva.

Hope chiede a Justin di annullare l'adozione di Phoebe

Hope, nello stesso tempo, ha assoluto bisogno che venga annullata l'adozione di Phoebe e, a tal proposito, chiderà l'aiuto di Justin. La giusta decisione della Logan getterà nello sconforto Steffy, che capirà che a breve perderà la sua piccolina. Stando alle anticipazioni di Beautiful, il detective Sanchez continuerà ad indagare sulla morte della stagista Emma Barber che, come ricordiamo, è stata provocata dal pazzo Thomas.

Il Forrester infatti, l'ha inseguita in auto per impedire che arrivasse in tempo da Hope e raccontarle la verità su Beth.

Liam ed Hope saranno molto preoccupati per la situazione che si è creata e soprattutto per lo stato mentale di Thomas. Inaspettatamente, il figlio di Ridge si recherà nella casa sulla scogliera in cui si trova Hope e non avrà certo buone intenzioni. Brooke fiuterà il pericolo e si metterà subito in moto per raggiungere la figlia, sperando che non sia troppo tardi.

La Logan si avvarrà anche dell'aiuto di Ridge, che si metterà in viaggio con lei. Thomas verrà fermato in tempo? Si saprà con le future anticipazioni americane della soap opera Beautiful.