Non accenna a placarsi l'attenzione dei media su due donne che pare si stiano facendo la "guerra" a distanza: Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. L'ultimo numero di "Spy", per esempio, ha riportato tutte le ragioni che avrebbero alimentato l'antipatia tra la ex e l'attuale fidanzata di Andrea Iannone: una passione in comune con Damante, lo stilista Giuseppe Di Cecca, i tutorial sul make-up e la supremazia di una sull'altra nelle vendite del primo libro.

Giulia vs Belen: le ultime news del settimanale 'Spy'

Le motivazioni per le quali Belen Rodriguez e Giulia De Lellis non sono più amiche (subito dopo il GF Vip 2, c'era grande complicità tra la showgirl e l'influencer), sarebbero plurime: a confermare quest'indiscrezione, è stato il numero di "Spy" che è uscito in questi giorni.

La rivista di Gossip, infatti, sostiene che tra l'argentina e la romana si sarebbe rotto qualcosa nei mesi scorsi, quando Cecilia e Ignazio hanno interrotto bruscamente i rapporti con la 23enne, preferendo alla sua compagnia quella del suo ex, Andrea Damante.

A proposito del bel dj, il settimanale fa sapere che la moglie di Stefano De Martino l'avrebbe frequentato in gran segreto poco più di un anno fa, quando lui faceva ancora coppia con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Pare, inoltre, che la passione tra il "Dama" e Belen sia scoppiata la passione dopo un concerto di J-Ax e Fedez a Milano: in quell'occasione, lui fu beccato con le labbra 'marchiate' di rossetto rosso, lo stesso che aveva quella sera la sudamericana. Il giornale inoltre, conferma che lo sfogo che Giulia ha avuto su Instagram contro qualcuno di cui non ha mai fatto il nome, sarebbe proprio rivolto alla Rodriguez che, indispettita, le avrebbe risposto criticando il suo filtro bellezza preferito.

Lo stilista 'conteso' e la sfida su libri e trucco

Oltre che per la presunta passione per gli stessi uomini (Damante e Iannone), Giulia e Belen sarebbero rivali anche per ragioni di lavoro: "Spy" sostiene che l'argentina avrebbe depennato dal suo staff lo stilista Giuseppe Dicecca dopo averlo visto accompagnare la De Lellis e il fidanzato alla Mostra del Cinema di Venezia qualche mese fa.

"I rapporti tra i due, dopo circa 10 anni, sono definitivamente terminati", si legge sulle pagine della rivista uscita qualche giorno fa. Per dare fastidio all'influencer, poi si vocifera che la Rodriguez abbia iniziato a fare dei tutorial sul make-up che realizza da sola, proprio come fa da quando è famosa la romana.

L'ultimo motivo che avrebbe alimentato l'astio tra le due primedonne, sarebbe il seguente: "Giulia con il suo primo libro ha frantumato ogni record.

Ad oggi, avrebbe venduto più di 120mila copie. Belen, con il suo primo romanzo, aveva superato a malapena le 10mila copie".