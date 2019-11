Prosegue l'appuntamento pomeridiano su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che vedremo in onda anche domani, mercoledì 20 novembre, come sempre alle 14.45 circa. Le anticipazioni diffuse in queste ore sulla pagina Instagram di WittyTv rivelano che sarà trasmessa la terza e ultima puntata della settimana dedicata al trono over, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in particolar modo su Juan Luis, che conoscerà nuove dame e su Gems che non riuscirà a trattenere le lacrime.

Uomini e donne, le anticipazioni del 20 novembre: nuove dame per Juan Luis, Galgani delusa

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 20 novembre rivelano che la padrona di casa Maria De Filippi rivelerà a Juan Luis che ci sono delle nuove dame pronto a conoscerlo e ad approfondire la conoscenza.

Juan Luis, nonostante stia frequentando la Galgani fuori dal programma di Canale 5, decide di conoscere lo stesso le due nuove signore che sono arrivate in studio per lui.

Una decisione che in parte non sarà gradita da Gemma che, nel momento in cui Juan si troverà al cospetto delle due nuove dame, non potrà fare a meno di fare delle faccette. Espressioni che testimonieranno il fatto che non abbia presa bene questa decisione del cavaliere del trono over.

Ci sarà un momento in cui addirittura Juan Luis ammetterà di essere 'in imbarazzo' per le parole al miele che gli verranno rivolte dalle due nuove pretendenti. Insomma sembrerebbe proprio che nonostante il coinvolgimento emotivo e sentimentale con Gems, il cavaliere non voglia mettersi paletti e sia disposto a conoscere e frequentare anche altre signore.

Le frecciatine di Armando contro Juan Luis: 'Non prendere in giro Gemma'

Le anticipazioni su Uomini e donne del 20 novembre rivelano che ad un certo punto vedremo che interverrà anche Armando che lancerà delle pesanti frecciatine al cavaliere.

Vedremo, infatti, che Incarnato chiederà espressamente a Juan Luis di non prendere in giro Gemma e di fare l'uomo elegante e garbato.

Ma il colpo di scena di questa nuova puntata del trono over arriverà quando Gemma abbandonerà lo studio del programma di Maria De Filippi per rifugiarsi dietro le quinte della trasmissione, dove la vedremo scoppiare in lacrime. La dama torinese, però, resterà poco tempo da sola nel backstage di Uomini e donne dato che subito arriverà Juan Luis a consolarla e ad asciugarle le lacrime tranquillizzandola dopo le accuse che sono state lanciate in trasmissione da Armando.

La Galgani riuscirà a lasciarsi andare e a vivere serenamente questa relazione?