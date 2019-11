Gemma Galgani di nuovo in crisi: dopo l'incontro con il cavaliere venezuelano Juan Luis tutto sembrava procedere per il meglio per la dama torinese, ma gli avvenimenti relativi alla registrazione del 9 novembre del trono over di Uomini e donne hanno cambiato le carte in tavola. Già dopo la fine della puntata precedente, la Galgani si era lasciata andare ad uno sfogo per via del ballo che l'uomo ha fatto con Tina Cipollari, ma anche la nuova puntata per Gemma è stata difficile da gestire, tant'è che alla fine è scoppiata in lacrime.

Tina si intromette nella conoscenza di Gemma e Juan Luis

Ancora problemi per Gemma Galgani: la dama era felice di aver incontrato un uomo che pareva realmente interessato a lei dopo il rifiuto di Jean Pierre, ma qualcosa non sembra andare per il verso giusto e la donna è apparsa delusa. Secondo quanto riportato da IlVicolodelleNews, Juan Luis non ha disdegnato un ballo con la Tina, dopo che quello della puntata precedente aveva causato le lamentele della torinese.

Sebbene il cavaliere venezuelano abbia confessato che il suo comportamento sia dettato unicamente dall'educazione, Gemma non ha apprezzato, cercando di interrompere il ballo della sua 'rivale' e del cavaliere con scarsi risultati, visto che la Cipollari ha cercato di disturbarla continuamente.

Non solo, anche il pupazzo regalato da Tina e Gianni a Juan Luis ha infastidito Gemma, che ha dovuto fare i conti con altri elementi di disturbo.

Il cavaliere venezuelano ha ricevuto un mazzo di rose da un'ammiratrice anonima, che però non è Tina: inoltre, ben due dame sono giunte per conoscere l'affascinante uomo che non smette di fare 'conquiste'.

La segnalazione di Armando e le lacrime della Galgani

Non è tutto: durante la conoscenza di Juan e le nuove arrivate, Tina si è intromessa ma il cavaliere pensando che si trattasse della voce di Gemma l'ha additata come maleducata e ha inveito contro di lei.

A questo punto, la Galgani è corsa fuori dallo studio in lacrime senza sapere che il peggio doveva ancora arrivare.

Infatti, Armando Incarnato ha voluto fare una segnalazione che vede come protagonista proprio Juan Luis. Essendo anche lui di Napoli come il corteggiatore di Gemma, Armando ha affermato di essere venuto a conoscenza di voci poco edificanti: Juan Luis sarebbe giunto in trasmissione solo per acquisire notorietà e non sarebbe realmente interessato alla torinese.

Il cavaliere, comunque, ha declinato le accuse in modo elegante, negando tutto: i dubbi, però, restano. Solo le future registrazioni, con sfogo di Gemma incluso, potranno chiarire se per la Galgani ci sarà ancora la possibilità di intraprendere una storia d'amore con l'affascinante cavaliere che le aveva rubato il cuore.