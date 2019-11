Tanti colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico, la popolare trasmissione di Maria De Filippi che tornerà in onda la prossima settimana su Canale 5 con una nuova serie di appuntamenti. Le anticipazioni sul programma rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Alessandro Zarino, il tronista che spiazzerà tutti i presenti in studio nel momento in cui annuncerà di voler fare la sua scelta finale.

Un annuncio a dir poco clamoroso che, tuttavia, non avrà un esito positivo per il tronista, dato che la corteggiatrice Veronica gli rifilerà un bel 'no' finale.

Colpo di scena a Uomini e donne: Alessandro ha fatto la sua scelta (Spoiler)

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne rivelano che si partirà dal filmato dell'esterna tra Alessandro e Veronica, durante il quale vedremo che il tronista ammetterà di voler conoscere anche altre corteggiatrici.

Una dichiarazione che tuttavia potrebbe sembrare quasi riparatoria da parte di Alessandro, dato che nella registrazione precedente del trono classico si era sbilanciato molto nei confronti della ragazza, lasciando intendere di essere cotto di lei.

Tuttavia in esterna c'è stata un'accesissima discussione tra Alessandro e Veronica, al punto che la ragazza lo ha accusato di voler soltanto 'allungare il brodo' e poi si è arrabbiata moltissimo nel momento in cui ha scoperto che il tronista aveva intenzione di conoscere nuove corteggiatrici a Uomini e donne.

Veronica rifiuta Alessandro nel momento della scelta e approda sul trono

Gli spoiler del trono classico rivelano che a quel punto Veronica abbia deciso di abbandonare lo studio andando via visibilmente amareggiata e delusa dal modo di fare di Zarino. Lui l'ha seguita nel dietro le quinte della trasmissione, dove è proseguito la discussione tra i due che tuttavia non ha dato gli effetti sperati.

Dopo un po' Alessandro, è tornato in studio e ha avanzato la sua clamorosa proposta alla De Filippi.

Possiamo anticiparvi, infatti, che il tronista ha chiesto alla produzione di avere le due ambite poltrone rosse della trasmissione, che da sempre sono il simbolo della scelta finale.

A quel punto ha fatto rientrare Veronica e l'ha spiazzata dicendole che aveva intenzione di fare la scelta perché non voleva rinunciare a lei. Peccato, però, che la reazione della ragazza non sia stata positiva ammettendo che in questo modo si sentiva quasi obbligata da Zarino e così ha preferito dirgli di "no".

Subito dopo la De Filippi ha chiesto a Veronica di diventare una delle nuove troniste del programma e la sua risposta è stata affermativa.