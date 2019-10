Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi di cui, domani 24 ottobre, verrà trasmessa la prima puntata di questa settimana dedicata al trono classico. Le anticipazioni ufficiali rivelano che l'attenzione sarà posta soprattutto sulle rivalità che riguardano i due attuali tronisti del dating show. Parliamo di Alessandro e Giulio che sono entrati in competizione per conquistare il cuore della bella Veronica, la corteggiatrice che continua ad essere indecisa ma che in questa nuova puntata prenderà finalmente una decisione definitiva. Nello specifico la spezzina, classe 1995, deciderà di dichiararsi per il napoletano.

Trono classico, 24 ottobre: Veronica si dichiara per Alessandro

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e donne in onda questo giovedì 24 ottobre su Canale 5 rivelano che si tornerà a parlare di Veronica che un po' si è trasformata nella 'tronista' della situazione dato che sembra palese a tutti che Alessandro e Giulio stiano corteggiando la ragazza. Entrambi, infatti, non vogliono perderla anche se Giulio, dopo l'esterna di questa settimana, ammetterà di essersi reso conto del fatto che Veronica sia maggiormente interessata al suo 'rivale' e proprio per tale motivo ha preferito non insistere nel portare avanti questa frequentazione.

E alla fine vedremo che sarà proprio la bella Veronica a confermare ciò che Giulio aveva già intuito dopo l'ultima esterna. Gli spoiler del trono classico di giovedì pomeriggio, infatti, rivelano che la ragazza confermerà di voler proseguire il suo percorso con Alessandro e quindi chiuderà la frequentazione con l'altro tronista che tuttavia dimostrerà di essere già pronto a voltare pagina con un'altra corteggiatrice che sembra averlo conquistato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Giulio bacia Giovanna durante l'esterna a U&D

Le anticipazioni sulla prossima puntata di U&D trono classico del 24 ottobre, infatti, rivelano che Alessandro chiederà di poter fare una nuova esterna con Giovanna, ma la ragazza si rifiuterà. Il motivo? In settimana ha ricevuto un invito anche da parte di Giulio Raselli e, avendo fatto l'esterna prima con lui, ha preferito non vedere l'altro tronista.

La reazione di Alessandro non sarà positiva ma capirà ulteriormente la decisione della ragazza, nel momento in cui verrà mostrata l'esterna di Giovanna con Giulio. Possiamo svelarvi, infatti, che tra i due ci sarà un intenso bacio che non passerà inosservato. Giovanna, tuttavia, verrà duramente criticata da Tina Cipollari che la accuserà di essere interessata soltanto alla visibilità mediatica. Tra le due donne ci sarà, così, un duro battibecco verbale.