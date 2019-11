Che piaccia o no, Gemma Galgani è da anni una delle indiscusse protagoniste del Trono Over di Uomini e donne. Sebbene la sua ricerca dell'anima gemella continui ad essere complicata, le puntate a lei dedicate ottengono ottimi ascolti, ben al di sopra del Trono Classico, facendo discutere il pubblico nei social network. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare delle reali motivazioni della partecipazione della dama al programma di Maria De FIlippi: la sua conoscenza con Jean Pierre, infatti, ha riportato alla ribalta il sospetto che la torinese non sia interessata all'amore, ma a mantenere vivo l'interesse mediatico su di sé.

Sulla questione si sono espressi qualche giorno fa Giorgio Manetti e Tina Cipollari che non hanno rinunciato ad esprimere la loro perplessità. Diverso, invece, è il punto di vista di Maurizio Costanzo, secondo il quale Gemma è "un personaggio che funziona".

Maurizio Costando difende Gemma: 'È una delle protagoniste'

Gemma Galgani è davvero alla ricerca dell'anima gemella a Uomini e donne? La questione si è fatta particolarmente spinosa negli ultimi giorni, causando ampie discussioni nei social network.

Qui, una parte del pubblico del dating show di Maria De Filippi, si è detto certo che la dama non sia sincera e ha persino espresso la richiesta di non invitarla più in studio. Anche Maurizio Costanzo ha tirato in ballo la questione, affidandosi alla sua rubrica sul settimanale Nuovo. Qui, il marito di Maria De Filippi ha espresso il suo punto di vista e favore della Galgani. Ha chiarito, infatti, che Gemma è un volto seguito, che riesce a creare dibattito, pur trovando una parte di telespettatori contrari alla sua partecipazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

A suo dire, la dama è un personaggio che funziona e che riesce, soprattutto con i suoi battibecchi con Tina Cipollari, ad appassionare i telespettatori. Costanzo ha poi chiarito: "Non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate".

Le critiche di Tina Cipollari e Giorgio Manetti

Se Maurizio Costanzo ha riservato dichiarazioni positive nei confronti di Gemma Galgani, non si può dire la stessa cosa per Tina Cipollari e Giorgio Manetti. La prima, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha rivelato di considerare Gemma Galgani una persona "falsa", cambiata dopo l'inizio della sua partecipazione a Uomini e donne. Altrettanto pungente è stato il 'Gabbiano' che ha espresso i suoi sospetti riguardanti il modo in cui la torinese si fa umiliare in trasmissione.

Così ha precisato: "È una cosa veramente poco dignitosa". E ha aggiunto: "Potrebbe anche fidanzarsi con due uomini ma non molla la trasmissione".