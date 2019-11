Sta per giungere al termine la fiction Un passo dal cielo 5 che vede tra i suoi protagonisti Daniele Liotti e la bellissima Pilar Fogliati. Le anticipazioni ufficiali riguardanti la programmazione della fiction rivelano che giovedì 7 andrà in onda la nona puntata mentre il 14 novembre sarà la volta della decima e ultima puntata di questa stagione. Due appuntamenti imperdibili per i fan della serie televisiva con Daniele Liotti, i quali scopriranno come si risolveranno i nodi che si sono intrecciati in queste settimane.

Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Francesco Neri, il quale dovrà fare un bilancio della sua situazione sentimentale alquanto travagliata e prendere finalmente una decisione finale.

Un passo dal cielo 5, le anticipazioni sulla nona puntata: Emma sempre più in crisi

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla nona puntata di Un passo dal cielo 5 che vedremo in onda questa settimana in prime time su Rai 1 rivelano che Francesco e Vincenzo conosceranno un direttore di banca che sembra sapere dei segreti riguardanti il caso che i due stanno seguendo.

Le rivelazioni dell'uomo, porteranno Francesco e Vincenzo a compiere un viaggio molto rischioso che li porterà ad arrivare in un paesino della Germania.

Nel frattempo Emma, approfitta dell'assenza di Francesco per fare un bilancio su quello che è successo tra di loro nel corso dell'ultimo periodo. Per la donna, infatti, è giunto il momento di tirare le somme e di prendere una decisione, che si preannuncia drastica, sul suo futuro.

Spoiler Un passo dal cielo 5 decima e ultima puntata: per Francesco è il momento della scelta

Per quanto riguarda, invece, la trama della decima e ultima puntata di Un passo dal cielo 5 che sarà trasmessa giovedì 14 novembre, possiamo svelarvi che Francesco e Vincenzo saranno di ritorno dal viaggio che forse potrà dare loro le risposte che da tanto tempo stavano aspettando. Tuttavia per i due la situazione potrebbe essere più complicata del previsto e addirittura le indagini condotte in quel paesino potrebbero avere delle ripercussioni pericolose sulla loro vita a San Candido.

Nel frattempo per Francesco sarà il momento di prendere una decisione riguardante la sua delicata situazione sentimentale con Emma. Con chi vuole stare l'uomo? I dubbi d'amore continueranno a tormentarlo in questo atteso finale di stagione. Occhi puntati anche su Vincenzo che potrebbe decidere di recuperare il rapporto con sua moglie.

Insomma un doppio appuntamento decisamente imperdibile quello con Un passo dal cielo 5: la fiction potrà essere rivista anche in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it oppure scaricando l'applicazione omonima free che vi permetterà di rivedere questi episodi conclusivi della quinta stagione in streaming da uno dei vostri dispositivi mobili.