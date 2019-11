Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over. Ancora una volta sono tornati negli studi del dating-show Ida Platano e Riccardo Guanieri. La coppia, fresca di un ritorno di fiamma, si sarebbe resa protagonista di un nuovo scontro. La dama avrebbe manifestato una certa perplessità sui sentimenti del suo compagno.

La tormentata storia tra Ida e Riccardo, a distanza di tempo, continua ad appassionare numerosi telespettatori di Canale 5.

La Platano, in un primo momento, aveva deciso di chiudere le porte del suo cuore al Guanieri. Poi però aveva deciso di fare marcia indietro per non avere alcun rimpianto. Sebbene il Guanieri si sia detto pronto a fare di tutto per riconquistare la donna e non cadere negli errori del passato, Ida avrebbe rimproverato nuovamente il suo compagno.

Negli studi Elios, da dove viene trasmesso Uomini e Donne, Ida Platano ha confessato di vedere il suo uomo poco coinvolto sentimentalmente.

Inoltre, la dama ha riferito di esserci rimasta male per un mancato gesto da parte di Riccardo. Il Guarnieri non avrebbe messo alcun like ad uno scatto pubblicato su Instagram dalla sua compagna. Per questo motivo la coppia avrebbe dato luogo ad una discussione di fronte alle telecamere, tanto che Maria De Filippi avrebbe invitato entrambi a chiarirsi dietro le quinte.

Tina Cipollari furiosa con Armando Incarnato

La coppia, dopo aver discusso a lungo dei propri problemi, si è scontrata con Armando Incarnato.

Quest'ultimo in settimana si è reso protagonista di una frecciatina velenosa nei confronti dei due ex protagonisti del Trono Over. In particolare Armando, avrebbe alluso a dei tradimenti da parte entrambi. Mentre in settimana la coppia aveva deciso di non replicare alle accuse di Incarnato, in studio ha smentito a gran voce le affermazioni di Armando. Con tutta probabilità il comportamento di Armando Incarnato è stata una reazione al ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo.

Il cavaliere, infatti, avrebbe mal digerito il rifiuto da parte della dama.

A scendere in difesa di Ida Platano e Riccardo Guanieri ci ha pensato Tina Cipollari. La storica opinionista ha accusato Armando Incarnato di intrufolarsi nei rapporti degli altri, poiché non ha nulla da raccontare sulle sue conoscenze. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, dopo tali affermazioni fra Tina Cipollari ed il cavaliere è nato un diverbio piuttosto acceso.

Infine la registrazione di ieri ha dato spazio anche ad un'altra storica Dama del dating-show. Gemma Galgani avrebbe ricevuto una vera e propria serenata d'amore da parte di Jean Luis.