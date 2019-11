Lunedì 4 novembre si rinnova l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Le anticipazioni di questo inizio settimana rivelano che si tornerà a dare spazio alle vicende dei protagonisti del trono over e in queste ore sulle pagine del sito web WittyTv.it sono stati forniti i primi spoiler su quello che vedremo in onda. Riflettori ancora una volta puntati sulle tormentate vicende sentimentali di Gemma Galgani alle prese con il difficile rapporto con Jean Pierre ma anche con una serie di nuovi scontri con Tina Cipollari, al punto che la De Filippi sarà costretta ad intervenire in prima persona.

Uomini e donne, gli spoiler del 4 novembre: nuova lite in studio tra Tina e Gemma

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne che andrà in onda questo lunedì 4 novembre su Canale 5 rivelano che Gemma sarà seduta a centro studio per rivelare al pubblico le ultime novità riguardanti il suo difficile rapporto con Jean Pierre, il quale ha più volte ribadito alla dama di non voler un rapporto serio con lei.

La dama torinese, infastidita dalle parole di Tina Cipollari, le chiederà di stare in silenzio e di non parlare scatenando la reazione contraria dell'opinionista del programma. 'Ti faccio vedere cosa combino oggi', dirà Tina di fronte alle parole della dama torinese, che tuttavia in questa nuova puntata apparirà alquanto agguerrita e a tratti infastidita dall'atteggiamento sempre polemico della Cipollari.

'Ma vedrai cosa combino io oggi, ma veramente volano le sedie', dichiara Gemma Galgani che a quanto pare proprio non ne può più delle continue provocazioni che le vengono lanciate dalla Cipollari, la sua nemica giurata. Le anticipazioni su Uomini e donne, inoltre, rivelano che subito dopo tra le due dame del trono over verrà sfiorata la rissa, al punto che Gianni Sperti dovrà intervenire per allontanare Tina dalla dama torinese e successivamente anche Maria De Filippi abbandonerà il suo scalino per placare gli animi tra le due donne, agguerrite più che mai.

Jean Pierre diviso tra Gemma e Antonella

'Le mani in faccia a me non le metti', sbotta Tina Cipollari così come mostrato nel video-spoiler pubblicato in anteprima sul sito WittyTv e sulla pagina Instagram. Subito dopo questo momento di tensione tra le due dame arriverà il momento dell'ingresso in studio di Jean Pierre, pronto ad un nuovo confronto con la dama torinese, che si professa realmente interessata a lui.

E poi ancora vedremo che la De Filippi farà accomodare in studio anche Antonella, la dama con cui si stava sentendo Jean Pierre, perché ha delle cose da dire.