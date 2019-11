Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sulle anticipazioni riguardanti la prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, la storica soap opera in onda su Rai 3. Le trame delle puntate in onda dal 9 al 15 novembre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e anche un graditissimo ritorno che avrà a che fare con Viola, la quale tornerà nuovamente a Napoli, dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dalla città.

Un ritorno che sarà dovuto soprattutto alla delicata situazione che riguarda Diego.

Un posto al sole, trame 11-15 novembre: Viola ritorna a casa

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole rivelano che la situazione di Diego continua ad essere molto problematica e Raffaele è molto pensieroso per le sorti di suo figlio che si trova in carcere. Tuttavia, questo periodo di angoscia che sta vivendo Raffaele verrà in parte sollevato dal ritorno del tutto inaspettato di Viola.

La ragazza, infatti, ha scelto di tornare di nuovo a Napoli per stare al fianco dei suoi familiari: vuole supportare Raffaele a causa dei problemi che stanno vivendo in questo periodo, così come ha dichiarato l'attrice stessa Ilenia Lazzarin nel corso dell'intervista che ha concesso al settimanale Telepiù.

La Lazzarin aveva scelto di abbandonare momentaneamente il cast della soap opera che le aveva regalato grande popolarità per dedicarsi anima e corpo alla nascita del suo primo bambino Raoul, venuto al mondo dieci mesi fa.

Il distacco dal set, però, non è stato problematico per l'attrice che veste i panni di Viola e come ha raccontato lei stessa al settimanale, sentiva la necessità di staccare un po' la spina e riprendere in mano le redini della sua vita.

E poi ancora le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che vedremo in onda a partire dal prossimo 11 novembre su Rai 3 rivelano che i riflettori saranno puntati anche su Aldo, il quale riuscirà finalmente a riprendere in mano la situazione dopo il grandissimo spavento. Vedremo che Aldo prenderà una decisione a dir poco drastica, dato che porrà la parola 'fine' al suo matrimonio con Delia.

Marina e Fabrizio entrano in crisi

Occhi puntati anche su Marina, la quale sembra essere alquanto preoccupata per le sorti della sua relazione con Fabrizio, la quale sembra aver preso una piega del tutto sbagliata. Gli spoiler dei nuovi episodi soap opera in onda la prossima settimana in tv, infatti, rivelano che la Giordano scoprirà che Fabrizio ha dei risentimenti nei suoi confronti che per tutto questo tempo ha tenuto nascosto.

Una scoperta che potrebbe avere delle ripercussioni alquanto gravi sul rapporto della coppia e metterli così a durissima prova per il futuro.