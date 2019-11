Il 5 novembre è andato in onda lo speciale di Matrimonio a Prima Vista. Le coppie, a sei mesi di distanza dall'ultimo incontro hanno svelato in che rapporti siano rimaste. Dopo il burrascoso addio tra Fulvio Amoruso e Federica Maiorano, i telespettatori sono rimasti stupiti dal comportamento mostrato dai due giovani. Per questo motivo l’ex concorrente del reality ha deciso di fare chiarezza sul bacio scambiato con la sua ex moglie nel corso della puntata. In molti infatti, sul web, avevano criticato la scelta del toscano, ovvero quella di dare una seconda chance a Federica.

Fulvio: ‘È il momento di fare chiarezza’

Tramite un post pubblicato su Instagram, il toscano ha esordito così: “Finalmente è giunto il momento di chiarirvi il mio rapporto con Federica”. Stando alle parole dell’ex concorrente di Matrimonio a Prima Vista, il bacio scambiato con la Maiorano è stato a stampo e senza malizia: “È un simbolo di pace per mettere un punto alle emozioni negative di quei giorni”.

Dunque, il gesto dell’Amoruso non è nient’altro che una scelta dettata per deporre l’ascia di guerra verso colei che è la sua ex moglie. Infine, Fulvio nel suo intervento ha confermato di tenere le porte aperte per un eventuale amicizia con Federica. Al contrario di quanto rivelato da Fulvio Amoruso, al momento la diretta interessata ha preferito scegliere la via del silenzio. L’unica cosa certa è che i due, dopo le belle parole pronunciate nello speciale di Real Time, non si sono più visti o sentiti.

Fulvio in una recente intervista per Fanpage, ha rivelato che Federica non ha mai partecipato ad una cena con gli altri protagonisti del reality. Ad oggi, i due ex coniugi si sentono solo ed esclusivamente nella chat di gruppo dove sono presenti anche Ambra, Luca, Marco e Cecilia.

Federica Maiorano: ‘Sono stata sincera’

Federica Maiorano, terminato lo speciale di Matrimonio a Prima Vista, è restata in silenzio.

Ieri, la giovane ha confidato al team di esperti di non aver mai finto nei confronti del marito. Nonostante la Maiorano sia sembrata propensa a fare un passo indietro, ha ammesso: “Sono stata sincera, non m’importa di quello che ha pensato la gente”. D’altro canto anche Fulvio ha riferito di non aver mai pensato che la sua ex moglie abbia fatto dietrofront solo per non essere criticata dai telespettatori.

Intanto, a fare il tifo per un eventuale ritorno fiamma tra la coppia c’erano proprio i genitori di Federica Maiorano. Il papà dell’ex concorrente ha ammesso che se fosse stato necessario, avrebbe dato lui dei consigli a Fulvio per conquistare Federica. La madre della Maiorano, invece, si è detta infastidita dal comportamento mostrato da sua figlia.