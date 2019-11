Sono a non finire i colpi di scena nel popolare sceneggiato iberico Una vita. Nei nuovi episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset due storiche protagoniste saranno al centro dell'attenzione. Le donne in questione sono Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Susana Seler (Amparo Fernandez) che, dopo aver assistito al falso decesso del giovane modello Alexis, non avranno altra scelta che cedere ad un vile ricatto.Per proteggere lei e la sarta, la madre di Leonor otterrà in fretta e furia metà del denaro richiesto dagli Escalona prelevandolo dai fondi del deposito che possiede con Ramon Palacios (Juanma Navas).

Venancio viene aggredito, la madre di Leonor e la Seler minacciate

Nelle puntate italiane che andranno in onda tra qualche settimana Rosina e Susana si cacceranno nei guai dopo aver iniziato ad esercitare un hobby. Tutto comincerà quando le due borghesi si iscriveranno all’accademia di belle arti gestita da don Venancio. Quest’ultimo, dopo aver notato l’impegno della Seler e della Rubio, le convincerà a prendere parte ad alcune lezioni speciali in cui avranno il compito di fare un ritratto al giovane Alexis, che poserà svestito.

Il modello, in una delle solite giornate lavorative farà prendere un forte spavento alle due donne, visto che dopo aver avuto una crisi asmatica darà l’impressione di aver perso la vita. Dopo non essere riuscita a dare al ragazzo la pastiglia che l’avrebbe potuto salvare, la madre di Leonor purtroppo temerà il peggio insieme a Susana. Quest’ultima e la moglie di Liberto, infatti, se ne andranno via dall’istituto accademico senza nemmeno avvisare la polizia.

La sarta e la Rubio agiranno in tale maniera per impedire ai vicini di casa di venire a conoscenza che erano sul punto di disegnare un giovane completamente nudo. In seguito la Seler e Rosina, pur avendo fatto il possibile per non incontrare Venancio, si vedranno costrette a recarsi a scuola su invito dello stesso. L’insegnante di disegno con un braccio ingessato comunicherà alle sue allieve che i parenti di Alexis, cioè gli Escalona, dopo averlo aggredito sono ancora intenzionati a scoprire chi sono i responsabili del decesso di loro figlio.

La zia di Liberto e la madre di Leonor terrorizzate da ciò che potrebbe accadere, entreranno nel panico totale soprattutto nel momento in cui riceveranno delle minacce dai genitori dell’apparente defunto modello.

Rosina mente a Ramon, la Rubio e Susana capiscono di essere state ingannate

Gli Escalona pretenderanno addirittura di voler avere ben diecimila pesetas dalle due donne se non vorranno fare i conti con la giustizia.

Dopo essere stata intenzionata a non cedere al ricatto, Rosina cambierà idea quando Venancio si dirà disposto a denunciare lei e Susana se non accetteranno le condizioni imposte dai parenti di Alexis. Il maestro di disegno, inoltre, sottolineerà alle due aristocratiche di averle messe alle strette con il timore di poter essere preso di nuovo di mira dagli Escalona. A questo punto la moglie di Liberto, per il suo bene e per quello della Seler, si impossesserà di cinquemila pesetas dai risparmi del giacimento d’oro che gestisce con Ramon Palacios dicendo una menzogna al suo socio.

La Rubio consegnerà a Venancio una parte del denaro richiesto dai familiari di Alexis e gli dirà che il resto lo avrà a breve. Successivamente Rosina e Susana rimarranno spiazzate quando si accorgeranno che per tutte le strade di Acacias 38 sono stati sparsi dei volantini riguardanti uno spettacolo del ballerino Alexis. Grazie alla scoperta appena fatta, la Seler e la moglie di Liberto non faranno fatica a capire di essere state vittime di un tremendo tranello.