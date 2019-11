Le Anticipazioni di Una vita fanno luce sulla morte di Trini e Celia. A dare una spiegazione esaustiva al povero Felipe sarà Ramon, incalzato da Carmen. L'avvocato, quando scoprirà come sono andate davvero le cose, sarà talmente spiazzato da volersi togliere la vita, così da non soffrire più. Che cosa è accaduto dunque, quel terribile pomeriggio di tre anni fa?

Una Vita anticipazioni: Lucia è molto malata

Nelle puntate spagnole di Una Vita ambientate ad Acacias 38, Lucia apprenderà di essere affetta da una grave patologia cardiaca.

Per molto tempo terrà nascosta la verità a Telmo. Nello stesso tempo, la Alvarado sarà vittima della cattiveria di suo marito Eduardo, che non perderà tempo per maltrattarla. Inaspettatamente, Lucia troverà un'alleata in Ursula, disposta ad aiutarla a fuggire con Telmo. Tuttavia il loro piano si complicherà per via delle condizioni preoccupanti di salute della sventurata. Sarà così che Lucia dirà ad Ursula di non voler più partire con il Martinez, impiegando il poco tempo che le rimane per stare accanto a suo figlio Mateo.

Ursula consegnerà all'ex sacerdote una lettera di Lucia, nella quale scriverà di essere molto malata e di avere pochi giorni di vita. Sconvolto, Telmo deciderà di starle vicino. Come si evince dalle anticipazioni di Una Vita, Samuel temerà di essere indagato per il suo passato oscuro e confiderà i suoi timori a Genoveva.

Ramon racconta a Felipe la verità su Celia

Ad Acacias, Felipe non riuscirà a darsi pace dopo la morte di Celia, caduta rovinosamente da casa Palacios, Carmen, nonostante siano passati ormai tre anni dall'accaduto, inviterà Ramon a raccontare la verità a Felipe, così che possa ricominciare a pensare alla sua esistenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Secondo l'ex domestica, Felipe soffre così tanto per il fatto di aver idealizzato la compianta Celia. Solo sapendo la realtà dei fatti riuscirà a reagire e ad uscire dal tunnel della depressione nel quale è sprofondato da tanto tempo.

Sarà così che Ramon chiederà un incontro a Felipe, durante il quale gli racconterà come è morta davvero Celia. La donna, ossessionata da Milagros dopo la morte di Trini, si recò a casa sua con l'intenzione di rapire la bimba.

“Mi dispiace dirle che sua moglie non era come pensavate, signore. Ora saprà tutto. " proseguirà Ramon. Con Milagros tra le braccia, Celia tentò di uccidere anche lui, ma un passo falso la fece cadere dall'altissima finestra. Felipe, sconvolto, non crederà al racconto dell'amico e si allontanerà da casa sua. Come rivelano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Felipe sarà talmente disperato da decidersi di togliersi la vita, ormai solo al mondo.

Chi lo fermerà?