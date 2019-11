A Un posto al sole proseguono le vite dei personaggi di Palazzo Palladini. Nella puntata di giovedì 14 novembre, finalmente la situazione giudiziaria di Diego sembrerà avere una svolta in positivo, Serena si avvicinerà a Filippo, mentre Beatrice sarà costretta ad allontanarsi da Aldo. Inoltre, tra Marina e Fabrizio ci sarà una piccola crisi.

Anticipazioni di Un Posto al Sole, giovedì 14 novembre: Serena riesce a comprare il bed and breakfast

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di giovedì 14 novembre raccontano che per Serena sarà un periodo finalmente molto positivo.

La donna riuscirà a portare a termine la compravendita dell'immobile per realizzare il suo sogno del Bed and breakfast e questo la porterà ad essere anche molto più aperta nei confronti di suo marito Filippo. Tra i due ci sarà un riavvicinamento, oppure il giovane Ferri avrà ancora delle remore a causa del tradimento avvenuto a Tenerife?

Nel frattempo, per Aldo ormai è venuta fuori la verità: è stato suo figlio a tentare di ucciderlo investendolo con l'auto di Diego. Adesso che Beatrice conosce la verità, dopo le minacce di Jacopo, deciderà suo malgrado di allontanarsi dal suo amore appena ritrovato. L'avvocato Aldo Leone si arrenderà per salvaguardare la serenità di suo figlio?

Intanto Niko porterà una buona notizia a Raffaele: finalmente ci sarà una speranza per salvare la situazione giudiziaria di Diego.

Trama Un posto al sole, 14 novembre: Marina e Fabrizio in crisi a causa dello zio

La trama di Upas della puntata di giovedì 14 novembre rivela che tra Marina e Fabrizio ci saranno dei dissapori dovuti ancora alla presenza ingombrante dello zio dell'imprenditore. Il loro amore sarà messo a dura prova o sarà soltanto una lite passeggera?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Un posto al sole in queste settimane sta registrando ottimi dati di ascolto, dovuti anche alla vicenda dell'investimento di Aldo Leone, che fino all'ultimo ha permesso ai telespettatori di immaginare diverse ipotesi sul colpevole. Nella puntata di ieri, finalmente, è stato svelato l'autore del grave gesto: si tratta di Jacopo, il figlio dell'avvocato, a causa dell'infedeltà di suo padre nei confronti di Delia.

Il ragazzo, in preda alla rabbia, ha fermato Beatrice davanti all'ospedale minacciandola pesantemente. Nel frattempo, Delia ha rivelato a suo marito che ad investirlo è stato proprio suo figlio, spostando Diego ubriaco al lato passeggero e compiendo il reato con l'auto del Giordano che è stato incolpato ingiustamente. Beatrice e Aldo riusciranno finalmente a stare insieme? Per adesso sembra un'impresa impossibile ma a Un posto al sole c'è sempre spazio per sognare.