A circa tre settimane dall'uscita del nuovo album "Fortuna", Emma Marrone non è ancora entrata a far parte delle playlist principali di Spotify, la piattaforma digitale che oggi ha un grande peso sulle vendite sia dei dischi che dei singoli degli artisti. Questo fatto ha portato un folto gruppo di fan della cantante a mobilitarsi su Twitter: sono oltre 13mila, infatti, i messaggi di protesta che i sostenitori della "Brown" hanno inviato agli addetti ai lavori che starebbero ignorando la musica della loro beniamina.

I fan di Emma 'intasano' i social con messaggi contro Spotify

"Chiedilo a Spotify", è questo l'hastag che hanno usato tantissimi sostenitori di Emma Marrone per protestare per la mancata presenza del loro idolo nelle playlist che vengono create appositamente per promuovere nuova musica. Nel giro di 24 ore, infatti, la piattaforma digitale è stata sommersa di messaggi nei quali i fan dell'artista si lamentavano del trattamento poco carino che la salentina riceverebbe rispetto ad altri colleghi anche meno noti.

A fronte degli oltre 13mila tweet che sono stati scritti nella giornata di ieri, 12 novembre, citando sia Spotify che la vincitrice di Amici, quest'ultima è stata costretta ad intervenire personalmente per provare a calmare gli animi dei suoi arrabbiatissimi followers.

In alcune Stories che ha pubblicato su Instagram qualche ora fa, dunque, la cantautrice ha detto: "Stamattina mi sono svegliata ed ho trovato il bordello che avete fatto su Twitter.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Io capisco il vostro punto di vista e so che lo fate per dimostrarmi affetto e amore, ma adesso vi dico placatevi".

Emma ha chiesto a tutte le persone che si sono scapicollate per protestare contro quella che loro reputano un'ingiustizia, di impiegare le energie in qualcosa di più utile: "Invece dei tweet, fate 18mila stream. In questo modo, sarete anche più in linea con quello che sono io e che vi ho sempre spiegato".

Con calma e determinazione, dunque, la Marrone ha invitato i fan a smetterla di attaccare gli addetti ai lavori chiedendo qualcosa che non otterranno di certo comportandosi così.

Il successo di 'Fortuna' dopo la malattia

Prima che un folto gruppo di fan la facesse un po' arrabbiare per la protesta contro Spotify, Emma si stava finalmente godendo un periodo di felicità. L'album "Fortuna", uscito lo scorso 25 ottobre, sta ottenendo ottimi risultati e sta convincendo sia la gente che la critica.

La classifica FIMI (che certifica le vendite dei dischi di settimana in settimana) ha visto la Marrone debuttare al primo posto ad inizio novembre, e poi scendere al terzo sette giorni fa. Insomma, dopo aver combattuto per la terza volta in dieci anni con la malattia (l'artista è stata operata a settembre per la rimozione di un tumore alle ovaie), oggi la "Brown" può sorridere perché la sua musica sta facendo breccia nel cuore di tutti.