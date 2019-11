Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi che andrà in onda anche domani pomeriggio 13 novembre, con un nuovo super appuntamento in programma alle 14,45 circa. Le anticipazioni ufficiali rivelano che si tornerà a dare spazio ai protagonisti del trono senior e in particolar modo si parlerà di Gemma Galgani e del suo ormai ex fidanzato Jean Pierre che ha deciso di voltare pagina e lo ha fatto concedendosi delle uscite con le altre dame presenti nel parterre della trasmissione di Canale 5.

Uomini e donne, le anticipazioni del 13 novembre: Gemma replica a tono alle parole di Jean Pierre

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne in onda domani 13 novembre in tv, rivelano che Jean Pierre si ritroverà al centro dello studio del programma di Maria De Filippi per fare un bilancio delle uscite che ha fatto in questi giorni, dopo l'addio finale che c'è stato con Gemma Galgani, con la quale ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione.

E tra i due, in studio, non mancheranno i battibecchi. Si vedrà, per esempio, che ad un certo punto Jean Pierre rivolgendosi alla Galgani dirà che lei è l'ultima persona che può parlare delle sue vicende e a quel punto la dama torinese non resterà in silenzio, precisando che lei al contrario parla e non ha intenzione di stare zitta. Gemma, però, non si farà problemi nel dire che ormai non prova più niente nei confronti di Jean e che il cavaliere le è del tutto indifferente.

Successivamente, si passerà al racconto dell'esterna che il cavaliere ha fatto con la sua nuova conoscenza. I due sono stati alquanto sibillini nel raccontare ciò che è successo, al punto che ancora una volta Gemma Galgani si intrometterà nella discussione, dicendo che sembra quasi che non vogliano dire ciò che è realmente accaduto tra di loro. Insomma sebbene la dama torinese sostenga che ormai Jean Pierre le sia del tutto indifferente, pare proprio che la situazione non sia esattamente così.

Simone si difende dalle accuse: 'Io so cos'è l'amore'

E poi ancora gli spoiler di Uomini e donne del 13 novembre rivelano che Tina Cipollari chiederà alla padrona di casa di poter fare un ballo con Juan Luis, il nuovo cavaliere napoletano che è arrivato in studio con l'intento di approfondire la conoscenza proprio con Gemma. Occhi puntati anche su Simone, che si troverà al centro di un'accesa discussione con Valentina, il quale accuserà il cavaliere di 'mettere le mani avanti e poi tirarle indietro' poco dopo.

Lui, però, si difende dicendo di essere un uomo che sa cos'è l'amore e forse per questo lo spaventa così tanto.