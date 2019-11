"Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" potrebbe avere un seguito: è questa la notizia che impazza in rete, dopo che Giulia De Lellis ha rilasciato una chiara dichiarazione in merito. Interpellata ad un evento al quale ha partecipato sulla possibilità di replicare l'esperienza di scrittrice dopo l'enorme successo ottenuto all'esordio, l'influencer ha fatto sapere di essere disposta a pensarci.

Giulia è inarrestabile: potrebbe arrivare un secondo libro

Soltanto pochi giorni fa, tutti i siti di Gossip parlavano del record di vendite che ha fatto il primo criticatissimo libro di Giulia De Lellis: in poco più di un mese, infatti, il romanzo basato sui tradimenti di Andrea Damante, è stato comprato da oltre 100mila persone.

Non solo, il volume che ha visto debuttare l'influencer nel ruolo di scrittrice è stato primo nelle classifiche di vendita per settimane, superando anche "colossi" come Stephen King.

Interpellata durante un evento sulla possibilità di proseguire la storia che ha raccontato con l'aiuto della professionista Stella Pulpo, la romana ha detto: "Un seguito del libro? Che ne dite? Perché no". Insomma, la 23enne non ha nulla in contrario a rimettersi al lavoro per svelare ai fan particolari inediti della sua vita sentimentale, esattamente come ha fatto quando ha scritto "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La diatriba con Belen è sulla bocca di tutti

La notizia sulla possibilità di pubblicare un sequel del libro che ha fatto registrare il record di vendite, però, non è l'unica su Giulia De Lellis che in questi giorni impazza in rete. Da circa una settimana, infatti, sui social network e sui siti di gossip non si parla d'altro che della "guerra" che starebbero facendo a distanza la romana e Belen Rodriguez.

Lo sfogo che l'influencer ha avuto su Instagram contro qualcuno che la starebbe imitando male, secondo tanti è riferito proprio all'argentina, che le avrebbe addirittura risposto criticando il suo filtro bellezza preferito.

Chi pensava che ci fossero Andrea Iannone o Damante dietro all'astio che stanno palesando le due di recente, però, forse si sbagliava: sul web, infatti, si fa sempre più strada l'ipotesi che la showgirl e l'ex corteggiatrice di Uomini e donne siano ai ferri corti a causa di questioni legate agli affari, e quindi al denaro.

Come ha sottolineato la rivista "Chi" in diverse occasioni, pare che Giulia abbia "rubato" lo stylist a Belen: da qualche mese, infatti, Giuseppe Di Cecca si occupa soltanto del look che la De Lellis sfoggia agli eventi mondani, mentre la Rodriguez pare averlo depennato definitivamente dal suo staff dopo anni di fedele collaborazione.