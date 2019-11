A Uomini e donne è tempo di presentazione dei nuovi tronisti, come visto nel corso dell'ultima registrazione del trono classico della trasmissione di Maria De Filippi. Il primo è un ragazzo completamente nuovo per il pubblico e che non abbiamo mai visto prima d'ora in televisione, la seconda invece è una corteggiatrice di questa edizione che è stata 'promossa' a tronista dopo aver detto 'no' ad Alessandro Zarino, che sempre nel corso dell'ultima registrazione del dating show Mediaset ha spiazzato tutti comunicando la sua intenzione di fare la scelta finale in netto anticipo rispetto al previsto.

Uomini e donne spoiler, Carlo è il nuovo tronista 28enne

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi ha presentato al pubblico il nuovo tronista che prenderà il posto di Alessandro Zarino.

Trattasi di Carlo Pietropoli, un ragazzo di 28 anni che viene dalla provincia di Venezia e che nella vita fa il barman.

Come vi dicevamo non è un volto conosciuto, dato che prima di questa esperienza non ha partecipato a programmi televisivi e anche sui social al momento ha poco più di un migliaio di followers. Tra le sue grandi passioni vi è quella del calcio anche se Carlo sogna di aprire un'attività tutta sua in futuro oltre al sogno di trovare l'anima gemella.

Nel video di presentazione trasmesso a Uomini e Donne prima dell'ingresso in studio, Carlo ha rivelato che quello che ha dentro non è esattamente quello che si vede fuori. "Quello che ho dentro lo tengo in disparte" ha dichiarato il nuovo tronista, ammettendo di essere libero dal giudizio della gente, che proprio non gli interessa. Carlo ha dichiarato di avere una grande ammirazione nei confronti della sua mamma, che per trent'anni è rimasta da sola e ha sempre fatto di tutto per arrangiarsi e portare i soldi a casa per i suoi figli.

Veronica sul trono dopo il 'no' ad Alessandro Zarino

Il nuovo tronista ha anche ammesso di reputarsi una persona leggera che prenderà la vita non troppo sul serio: "Sono un ragazzo che vive la vita serenamente, senza troppe ansie", ha chiosato nel video di presentazione.

E poi ancora, le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che c'è stata anche la scelta di Alessandro Zarino, il quale dopo aver capito che stava per perdere la bella Veronica ha chiesto alla De Filippi di anticipare il fatidico momento.

Peccato che l'esito finale non sia stato dei migliori, dato che Veronica ha risposto con un secco 'No'. Il percorso della ragazza a U&D, però, non è finito qui visto che la padrona di casa del dating show ha chiesto a Veronica di diventare la quarta tronista di questa edizione: di fronte a questa allettante proposta non si è tirata indietro.