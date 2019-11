Il Trono Classico di Uomini e donne nelle ultime settimane è stato davvero molto movimentato. Dopo le due segnalazioni contro Giulio Raselli, è arrivata una nuova puntata ricca di colpi di scena del tutto inaspettati. Stiamo parlando della puntata registrata il 31 ottobre, in cui improvvisamente il tronista Alessandro Zarino è entrato in studio spiegando di essere pronto per la sua scelta: la fortunata ad essere scelta è stata la ligure Veronica Burchielli, per cui Zarino ha sempre avuto un debole molto evidente.

La ragazza per lungo tempo è uscita sia con lui che con Giulio Raselli e probabilmente la sua indecisione era così forte perché nessuno dei due tronisti era riuscita a colpirla in modo particolare. Ma un colpo di scena ha stupito tutti: la ragazza infatti ha respinto Alessandro ed è diventata la nuova tronista.

Alessandro Zarino ha scelto Veronica Burchielli

La puntata registrata il 31 ottobre inizia con l'ultima esterna del tronista Alessandro Zarino insieme alla sua corteggiatrice Veronica Burchielli.

La ragazza fa un gesto molto bello nei confronti del tronista, facendogli una videochiamata in cui lei è insieme ai suoi adorati nonni. Per quanto questo gesto faccia pensare a un reale interesse di Veronica per Alessandro, si scopre che il 28enne si è sentito un po' spaventato. Veronica, a questo punto, ipotizza che il tronista voglia delle nuove corteggiatrici e quando Maria De Filippi lo conferma, la ragazza esce dallo studio.

A questo punto Alessandro la segue e i due hanno un confronto.

Prima della fine della puntata il tronista annuncia improvvisamente che si sente pronto per la scelta, che è proprio Veronica, lei però spiega di non sentirsi per niente desiderata da Zarino e proprio per questo gli rifila un bel "no". La motivazione è associata ai comportamenti poco chiari del tronista che, secondo la corteggiatrice, non dimostrerebbero un reale interesse per lei.

Veronica Burchielli è la nuova tronista

La conduttrice Maria De Filippi è rimasta colpita e conquistata dalla decisione presa da Veronica Burchielli e proprio per questo motivo decide di proporle di diventare la nuova tronista. Dopo aver detto "no" ad Alessandro Zarino la bella Veronica dice immediatamente "sì" alla poltrona rossa, diventando a tutti gli effetti la nuova tronista di Uomini e Donne in questa parte di stagione.

Sul sito wittytv la Burchielli ha dichiarato di essere molto contenta ed emozionata, soprattutto perché questa è la dimostrazione che si è visto del buono in lei. Veronica spiega che ha appena vissuto una forte delusione e che ha chiuso le porte ad un percorso, ma che se ne sta aprendo una molto più grande che rappresenta un nuovo inizio. La ragazza è in cerca di un uomo intelligente, concreto e con gli attributi, e si sente pronta ad investire su un nuovo rapporto che possa valerne la pena.