Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Liam scopre la verità su Beth, smascherando Thomas. Senza perdere tempo, il giovane Spencer corre da Hope per informarla. La tensione è altissima e il figlio di Ridge, spiazzato, scivolerà di nuovo nella follia. Resta poi un'altra questione spinosa da risolvere: ora chi dirà a Steffy che Phoebe è in realtà Beth? Di seguito, gli spoiler.

Anticipazioni Beautiful: Liam scopre la verità su Beth

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful, finalmente, danno una svolta l'intricata faccenda che coinvolge Liam, Thomas ed Hope.

Thomas, con l'inganno e strumentalizzando il piccolo Douglas per far presa su di lei, è riuscito ad ottenere la mano della figlia di Brooke. Tuttavia, una volta arrivati all'hotel per la luna di miele, Hope non se l'è sentita di passare la notte con lui, cosa che lo ha fatto infuriare. Sceso nella hall dell'albergo per riordinare le idee, il giovane Forrester ha incontrato Flo, in condizioni pietose.

La Fulton era infatti intenzionata a rivelare tutta la verità sulla piccola Beth, stanca di continuare a mentire ed assalita dai sensi di colpa.

Thomas, facendo leva sulla sua fragilità, l'ha convinta a tenere la bocca chiusa. Peccato che la loro conversazione sia stata udita in segreto da Liam, che ha capito di doversi mettere subito in azione per scoprire che cosa stessero nascondendo. Liam ha così chiesto aiuta Wyatt.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

I due hanno indagato sul conto di Flo; andando alla clinica della maternità, lo Spencer ha consultato registri delle nascite, apprendendo con grande sorpresa che Flo Fulton non è mai stata in quel posto e che, cosa ancora più grave, non ha mai partorito. Dunque, i documenti di adozione della piccola Phoebe sono in realtà falsi. Che cosa significa?

La confessione di Flo Fulton

Nel frattempo Thomas, certo che Liam lo stia tenendo d'occhio, sarà sempre più nervoso.

Nelle puntate americane di Beautiful, ci sarà un acceso confronto tra Flo e lo Spencer Jr, deciso a tutti i costi ad apprendere che cosa sia successo in quella maledetta clinica. Annientata e ormai stanca di reggere il gioco a Thomas e a suo padre, Flo racconterà come sono andate realmente le cose, dicendo a Liam che in realtà non è la madre è della piccola Phoebe, la bimba che Steffy crede di aver adottato pagando una grossa cifra. Phoebe altri non è che la figlia di Liam ed Hope, fino ad ora creduta morta. Scioccato, Liam corre da Hope per darle la notizia.

Beautiful spoiler, Thomas con le spalle al muro

Hope non potrà credere a quanto sentito. Ripenserà però alla connessione empatica che ha stretto in tutti questi mesi con Phoebe e si renderà conto che non si trattava di semplice istinto di protezione verso un neonato ma bensì di istinto materno. Cosa ne sarà ora di Thomas? Ormai intrappolato, il figlio di Ridge tenterà di allontanarsi, almeno per un primo momento, sia da Liam che da Hope, ma i due non sono certo disposti a perdonarlo.

Inoltre, si dovrà risolvere anche la faccenda riguardante Steffy: chi avrà il coraggio di dirle che non potrà più stare con Phoebe perché realtà è la figlia di Liam ed Hope? Lo scopriremo con le prossime anticipazioni americane di Beautiful.