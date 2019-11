Quello che si sta consumando tra Floriana Secondi, la romana vincitrice del Grande Fratello 3, e Daniele Pompili, è uno scontro abbastanza particolare, non tanto per i contenuti, ma anche per i modi. Da un lato abbiamo lei che, durante l’intervista a Domenica Live, impedisce, con minacce poco sensate, a Barbara D’Urso di intervistare il suo presunto ex fidanzato. Dall’altro lui, Daniele Pompili, che dopo la puntata andata in onda il 10 novembre, ha deciso di smascherare la Secondi, perché secondo lui, tutto ciò che la donna ha detto in televisione è pura falsità.

È vero, bisogna ammetterlo, che i toni e le accuse lanciate da Floriana non potevano passare inosservate; era inevitabile che Pompili avrebbe ribattuto. Addirittura, per Pompili, la donna dovrà rispondere per calunnia, accusandola di non dire come stanno effettivamente le cose.

Floriana nel salotto di Barbara D’Urso: 'Non sono mai stata fidanzata con Daniele Pompili'

Durante il promo dell’ultima puntata del programma domenicale di Canale 5, Barbara D’Urso mostra una ”busta choc”, contenente delle foto esclusive, che vedevano protagonisti proprio Floriana e Daniele.

La Secondi ha fatto intendere che dietro questa apparente discussione banale, ci siano delle cose ben più serie e gravi. Parla, addirittura di ricatti, giri sospetti, persone potenti che stanno dietro a quest’uomo. Floriana si è mostrata anche preoccupata per la situazione che sta vivendo il figlio; dice di temere possibili ritorsioni contro di lui, in quanto Daniele Pompili, secondo quanto ha raccontato a Barbara, sarebbe legato a persone potenti.

Dice che è stata ricattata dall’uomo, il quale ha approfittato della sua popolarità, solamente per emergere. La romana nega l’esistenza del tanto discusso video per adulti, in quanto sarebbe stato caricato su un sito solo per incrementare followers, solamente che nel video si vedrebbe solo lui mentre lei non c'è. Insomma, a parere dell’ex gieffina, si tratta di una truffa vera e propria. Del resto, Floriana, aveva già attaccato duramente l’uomo, a “Live non è la D’Urso”, quando l’aveva descritto come una persona schifosa e meschina, che l’aveva fatta soffrire per le bugie che aveva costruito.

Domenica scorsa, ed è questo un punto da tenere bene in mente, Floriana impedisce e chiede più volte a Barbara di non ospitare in trasmissione, per replicare, Daniele, inscenando quasi un ricatto. Rivolgendosi alla conduttrice napoletana, che considera la sua mamma di spettacolo, la Secondi chiede di non dare adito a gente poco per bene, a detta sua, perché, se accadesse, lei 'farebbe un casino'. Arriva quasi a minacciare Barbara, probabilmente perché si trovava in uno stato di agitazione, di andare a replicare in un altro programma, nel caso in cui Daniele arrivasse in studio.

Daniele Pompili risponde alle parole della Secondi attraverso delle storie su Instagram dove annuncia che lei dovrà rispondere di calunnia

Come ovvio che fosse, prontamente sono arrivate le risposte di Daniele alle accuse della Secondi, tramite il suo profilo Instagram. Nel corso della puntata di “Domenica Live”, Floriana ha chiesto a Barbara di non fare vedere il volto dell’uomo, nelle foto contenute nella busta choc.

Secondo Daniele, questa richiesta è stata fatta perché lei sapeva di star dicendo bugie, di essere dalla parte del torto. L’uomo non ci sta al fatto che la Secondi lo abbia fatto passare come delinquente protetto da persone potenti, e chiede, attraverso una lettera, indirizzata a Barbara d’Urso, che sarà resa poi pubblica, di essere invitato in trasmissione, per potersi discolpare da ogni accusa, portando tutte le prove del caso.

Quasi come per vendetta, o per amore della verità, Daniele pubblica degli screen di una conversazione avuta con Floriana, in cui inveisce contro di lui, con degli appellativi omofobi. si legge che la donna lo definisce una checca isterica, come uno di quelli che non voleva fare altro che rovinarla nell’ambiente televisivo. Dagli screen trapela, inoltre, che Floriana abbia fatto a Daniele una confidenza sulla D’Urso, e sul fatto che a lei la conduttrice napoletana non stia tanto simpatica. Si legge inoltre, che secondo la Secondi, l’uomo non potrà mai andare in una trasmissione di Barbara, perché la conduttrice chiamerebbe solo persone che fanno audience, e lui, a differenza sua, non lo fa. La questione è quanto mai irrisolta. Nuovi nodi devono ancora venire al pettine. Intanto, Floriana, domenica prossima, sarà nuovamente ospite di Barbara D’Urso, per portare nuove prove che incastrerebbero Daniele Pompili.