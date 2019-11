Il Segreto continua a tenere alta l'attenzione dei fans dello sceneggiato. La trama della puntata trasmessa domani, 14 novembre, dalle ore 16:10 su Canale 5, rivela che Adela Arellano convincerà il popolo di Puente Viejo ad organizzare una colletta per aiutare Elsa Laguna a pagare il suo intervento. Francisca Montenegro, invece, si opporrà alla richiesta della maestra e di Irene Campuzano di visitare Maria Castaneda, rimasta paralizzata dopo l'attentato.

Il Segreto, puntata 14 novembre: una colletta per salvare Elsa

La salute di Elsa (Alejandra Meco) continuerà ad essere al centro delle vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulla puntata in programma giovedì 14 novembre su Canale 5, rivelano che Isaac e la figlia di Amancio torneranno dal loro viaggio a Madrid con una speranza nel cuore. La giovane, infatti, rivelerà che l'operazione per salvarle la vita costa 4000 pesetas.

Per questo motivo, Adela (Ruth Llopis) organizzerà una colletta tra tutti gli abitanti di Puente Viejo. In particolare, Matias e Marcela contribuiranno donando 1000 pesetas. In questo frangente, la Laguna apparirà particolarmente grata dalle attenzioni ricevute dai suoi amici. Fernando, invece, cercherà di scoprire qualche informazioni sull'attentato accaduto ai giardini della Casona, parlando con Mauricio (Mario Zorilla).

Purtroppo il Godoy si trincerà dietro un ermetico silenzio. Poco dopo, Francisca (Maria Bouzas) informerà quest'ultimo che sono state trovate alcune impronte digitali.

Francisca impedisce ad Adela e Irene di vedere Maria

Gli spoiler de Il Segreto, in onda domani 14 novembre su Canale 5, rivelano che Tiburcio apparirà molto preoccupato per le sorti di Onesimo e Meliton, in quanto hanno deciso di sfidarsi a duello per contendersi l'amore di Saturna.

Il marito di Dolores, a questo punto, informerà il sindaco, sebbene poi scopra che i due contendenti vogliono usare armi giocattolo. Ma ecco che la pescivendola metterà fine a questa sceneggiata, lasciando i duellanti con un palmo di naso.

Nel frattempo, Adela e Irene (Rebeca Sala) sentiranno la mancanza di Maria all'associazione per le donne. Per questo motivo, l'Arellano e la Campuzano decideranno di andarla a trovare alla Villa per accettarsi delle sue condizioni di salute.

Qui si troveranno a dover fare i conti con Francisca (Maria Bouzas), la quale le impedirà di salire nella stanza della Castaneda. Come evolverà la vicenda? In attesa di sapere cosa ci riserverà la soap opera di Aurora Guerra, si ricorda che gli appuntamenti possono essere rivisti su Mediaset Play, il servizio streaming del canale del Biscione.