Ricche di suspance le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da domenica 10 novembre a sabato 16 novembre su Canale 5 alle 13:40. A catalizzare l'attenzione ci saranno i dubbi di Hope, impaurita dal fatto che Liam possa tornare da Steffy. Inoltre, Brooke farà di tutto per allontanare per sempre Taylor dalla sua famiglia, certa che sia arrivata a Los Angeles solo per portare guai. Di seguito, tutti i dettagli.

Anticipazioni Beautiful puntate settimanali

Gli spoiler di Beautiful inerenti le puntate che andranno in onda dal 10 al 16 novembre rivelano che Brooke non potrà sopportare l'idea di avere Taylor tra i piedi. La psichiatra, che sta tentando di riprendere in mano la sua vita, sta destabilizzando parecchi equilibri. La conoscenza di Taylor con il dottor Reese sarà solo l'inizio di una drammatica storyline che avrà come protagonisti Hope e Liam.

Le anticipazioni della soap americana raccontano inoltre che Hope non sarà affatto tranquilla. La giovane stilista teme che Liam possa riavvicinarsi a Steffy. Tra i due c'è ancora una forte sintonia che non passerà inosservata ad Hope. Intanto, Taylor e Reese si daranno un altro appuntamento, che si concluderà con un bacio. Zoe, nel frattempo, è molto preoccupata per l'arrivo in città di suo padre, intuendo che l'uomo possa portare un grande scompiglio nella sua vita.

La proposta di Steffy

Le anticipazioni di Beautiful continuano con il dialogo preoccupato tra Brooke e Hope, desiderose che il ciclone Taylor lasci al più presto Los Angeles. Mentre stanno parlando, arriverà Liam, che verrà da loro messo in guardia. Secondo madre e figlia infatti, Taylor sta progettando un piano per farlo allontanare da Hope. Dunque, occhi aperti ragazzo!

Xander e Zoe saranno più vicini, dopo le incomprensioni che hanno minato il loro rapporto.

La stagista spera in cuor suo di conquistare il cuore dell'uomo che ama. Zoe però teme che suo padre possa intromettersi in qualche modo nel loro rapporto. Steffy, dispiaciuta dal fatto che tutti stiano tramando per allontanare dalla città sua madre, deciderà di intervenire. La giovane Forrester proporrà così a Taylor di trasferirsi a casa sua, in modo da aiutarla con la piccola Kelly. Brooke non la prenderà affatto bene.

Le anticipazioni settimanali della soap americana svelano infine che Brooke temerà per l'incolumità della sua famiglia, dal momento che Taylor soffre di problemi psichici. A tal proposito, chiederà aiuto al potente Bill Spencer. Nella puntata di Beautiful in onda il 16 novembre, Hope affronterà a viso aperto Liam, chiedendogli se ha intenzione di lasciarla per tornare da Steffy.