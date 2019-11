Gli spoiler di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano il rapimento della piccola Beth. Ebbene sì, la figlia di Hope Logan e Liam Spencer sarà data in adozione a Steffy Forrester dopo essere stata rapita durante il parto da Reese Buckingham per racimolare una cospicua somma di denaro. Un grave gesto che, siamo sicuri, susciterà l'indignazione degli amanti della soap opera americana.

Beautiful: Reese necessita di denaro

La presenza di Reese all'interno delle vicende ambientate a Los Angeles darà inizio ad innumerevoli colpi di scena che vedranno coinvolti anche Hope (Annika Noelle) e Liam.

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate italiane in onda nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano che i sospetti di Zoe nei confronti del padre si riveleranno certezze. L'uomo, infatti, sarà il responsabile del dolore patito dalla Logan e lo Spencer. In particolare, Buckingham dimostrerà di avere un grosso debito da saldare, tanto da aver necessità di trovare urgentemente denaro. Per questo motivo, deciderà di mettere in azione un folle piano nei confronti della figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang), che sarà sopraggiunta dalle doglie sull'Isola di Catalina.

Hope sviene durante il parto

La moglie di Liam (Scott Clifton), infatti, accuserà delle violenti contrazioni mentre si trovava in albergo, in attesa dell'arrivo del consorte, rimasto sulla terra ferma per aiutare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) a prendersi cura di Kelly. Proprio su questa isola, Hope sarà accolta all'accettazione dal dottor Reese nella piccola clinica locale. Sarà proprio lui a seguire la Logan nel difficile parto, dove perderà i sensi prima di vedere nascere la sua primogenita. Una volta sveglia, Buckingham la informerà che la neonata è purtroppo deceduta, in quanto nata troppo in anticipo rispetto a quei nove mesi canonici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La figlia Liam e la Logan adottata inconsapevolmente da Steffy

Le trame di Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che la Logan sarà raggiunta dalla madre e dallo Spencer, grazie all'elicottero messo a disposizione da Bill. Purtroppo nessuno riuscirà a consolare la sfortunata partoriente, che poco dopo sarà dimessa dalla struttura ospedaliera. Nel frattemp,o Steffy esprimerà il desiderio di adottare una bambina per dare una compagna di giochi a Kelly, in quanto aveva patito moltissimo dopo la morte della sua gemella Phoebe.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Reese la informerà che una donna ha intenzione di dare in adozione sua figlia, appena nata, in quanto non può prendersene cura. I telespettatori di Mediaset, a questo punto, scopriranno che quella bambina è in realtà la figlia di Hope e Liam, rapita dal padre di Zoe al momento del parto. Dall'altro canto, la Forrester accetterà di adottare inconsapevolmente Beth, tanto da dare inizio ad una nuova story-line che terrà i fans incollati ai teleschermi fino alla scoperta della verità.