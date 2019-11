La serie televisiva Il Paradiso delle signore, ovviamente farà compagnia ai telespettatori anche la prossima settimana. Nell’episodio che andrà in onda martedì 3 dicembre 2019, la famosa stilista del grande magazzino milanese riceverà una sorpresa molto gradita. In particolare a rendere felice Gabriella Rossi sarà il suo mentore parigino Vincent Defois, che lei non ha fatto altro che elogiare da quando ha rimesso piede nel capoluogo lombardo.

Quest’ultimo con il suo arrivo rassicurerà la fidanzata di Salvatore Amato, poiché qualche giorno prima si era preoccupata per aver appreso i suoi problemi di salute.

Roberta e Gabriella chiedono ad Angela di trasferirsi da loro, arriva Vincent

Gli spoiler della trentasettesima puntata che occuperà Rai Uno il 3 dicembre 2019, annunciano in anteprima che Roberta e Gabriella troveranno una soluzione, dopo aver appreso che Angela e Marcello versano ancora in una pessima condizione economica.

Le due veneri del paradiso non appena non faranno fatica ad accorgersi che la loro coinquilina non è per niente tranquilla a causa dei litigi avuti con il fratello, le proporranno di alloggiare momentaneamente da loro. La cameriera del circolo non saprà come comportarsi, nonostante Marcello le consiglierà di cogliere l’occasione al volo trasferendosi dalla stilista e dalla Pellegrino. Nel frattempo nel famoso magazzino ci sarà un altro arrivo, dopo l’inaspettato ritorno di Clelia Calligaris.

I dipendenti del paradiso avranno modo di fare la conoscenza di Vincent Defois, l’insegnante parigino di Gabriella Rossi, che di recente si era sentito poco bene.

Clelia contatta Vittorio, Luciano ancora all’oscuro del ritorno della Calligaris

Lo stimato mentore della talentuosa stilista del negozio milanese più lussuoso, farà il suo ingresso nell’atelier. L’uomo rimarrà stupito, quando vedrà la nuova collezione di abiti a marchio paradiso realizzata dalla sua ex allieva modello.

Intanto Clelia avrà bisogno di alcuni documenti relativi al suo defunto marito Oscar, dopo aver iniziato ad avere alcuni problemi con il testamento. L’ex capo commessa per riuscire nel suo intento, non avrà altra scelta oltre a quella di contattare Vittorio. Dopo aver riflettuto al lungo, Angela accetterà l’aiuto delle sue amiche Roberta e Gabriella. Nel frattempo a casa Cattaneo continuerà ad esserci armonia, soprattutto adesso che le feste natalizie saranno vicine.

Il ragioniere Luciano si affretterà ad acquistare il regalo per la moglie, ovvero due biglietti per assistere insieme alla prima della scala. Il padre di Nicoletta e Federico, però non saprà ancora che presto si ritroverà faccia a faccia con la sua ex fiamma Clelia.