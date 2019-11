Gli spoiler di Beautiful in onda dal 24 al 30 novembre dalle ore 13:45 su Canale 5 rivelano che Zoe Buckingham non capirà il motivo del ritorno del padre Reese a Los Angeles mentre Steffy Forrester deciderà di ricorrere all'adozione da single. Infine Liam Spencer e Hope Logan organizzeranno un viaggio prima della nascita di Beth.

La figlia di Hope e Liam si chiamerà Beth

Nuovi colpi di scena accadranno a fine mese nelle vicende ambientate a Los Angeles.

Le anticipazioni di Beautiful dal 24 al 30 novembre rivelano che Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) sceglieranno il nome da dare alla bambina che sta per venire al mondo. Alla fine i due decideranno di chiamare la loro primogenita Beth, diminutivo di Elizabeth. A tal proposito la Logan comunicherà la lieta notizia a tutti gli invitati durante il pranzo di Natale della famiglia Forrester nel grande salone delle feste di Eric.

In questa circostanza tutti i presenti cercheranno di sotterrare l'ascia di guerra, almeno per il momento, mentre Pam e Charlie si metteranno ai fornelli per cucinare i loro manicaretti sotto la stretta sorveglianza di Donna.

Steffy vuole dare una sorella a Kelly

Bridget comparirà all'improvviso durante il pranzo natalizio. Qui la donna farà una graditissima sorpresa alla madre Brooke (Katherine Kelly Lang) che le correrà incontro emozionatissima.

Intanto all'evento parteciperanno anche Julius e Vivienne, i genitori di Maya, tornata a Los Angeles dopo l'addio a Rick Forrester. Purtroppo il clima di serenità avrà vita breve visto che Hope pretenderà che Taylor stia lontana dalla bambina in arrivo in quanto la ritiene una persona instabile mentalmente. Dall'altro canto, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dichiarerà di voler adottare una femminuccia per dare una compagna di giochi a Kelly. La Forrester, infatti, vorrebbe che quest'ultima potesse contare sull'appoggio di una sorella come lei aveva potuto fare con Phoebe.

Zoe sospetta delle intenzioni di Reese

Le trame di Beautiful (24-30 novembre) rivelano che Zoe (Kiara Barnes) sospetterà che suo padre Reese stia tramando qualcosa alle sue spalle. Infatti dimostrerà di avere un segreto tanto da essere invischiato in qualche losco traffico. A tal proposito, la Buckingham si convincerà che il suo arrivo non coincida con questioni legate al lavoro. Lo Spencer, invece, convincerà la Logan a partire per un weekend d'amore prima della nascita di Beth.

Infatti decideranno di recarsi sull'Isola di Catalina dopo aver superato i problemi legati a Taylor. Un posto tranquillo dove poter staccare la spina prima di diventare genitori. Ma ecco che prima della partenza la coppia sarà raggiunta da una telefonata da parte di Steffy.