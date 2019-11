Nuove ed avvincenti puntate della soap Beautiful andranno in onda nel corso della settimana che va da domenica 10 a sabato 16 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Nel corso dei nuovi episodi, le vicende saranno legate al ritorno in città di Taylor, un fatto che desterà la preoccupazione di Brooke e Hope, le quali tenteranno di allontanarla per sempre dalle loro vite. La moglie di Liam inoltre, noterà l'avvicinamento tra il marito e Steffy e arriverà a chiedere a Liam se abbia intenzione di lasciarla per tornare con la ex moglie. Preoccupazione anche per Zoe, la quale non vede di buon occhio la permanenza del padre Reese a Los Angeles.

Beautiful, spoiler 10-16 novembre: Taylor si trasferisce da Steffy, Brooke e Hope preoccupate

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi in onda la prossima settimana svelano come Il ritorno a Los Angeles di Taylor provocherà molti malumori soprattutto in Brooke e Hope. Le due infatti si confronteranno e arriveranno alla conclusione che sia meglio che la madre di Steffy lasci la città il prima possibile.

Brooke e la figlia ritengono la donna molto pericolosa e saranno preoccupate anche per la piccola Kelly, dopo aver saputo che Steffy ha chiesto a Taylor di trasferirsi a casa sua. Hope in particolare, chiederà a Liam di prendere provvedimenti, in quanto non vuole che Taylor faccia parte della vita della nascitura. Intanto la Heyes continuerà a frequentare il dottor Reese, con il quale sembrerà essersi instaurato un rapporto di forte complicità.

Anticipazioni al 16 novembre: Hope gelosa di Liam e Steffy

Il padre di Zoe, giunto inaspettatamente in città, continuerà a corteggiare Taylor e i due sembreranno essere molto complici. Zoe però, non sarà affatto contenta e avrà il timore che il genitore possa rovinare il suo nascente rapporto con Xander. Intanto Brooke, furiosa dopo aver saputo che Taylor si è trasferita da Steffy, tenterà di convincere Bill a denunciarla, in modo che la donna venga allontanata dalla piccola Kelly.

Hope nel frattempo, noterà che Liam sarà sempre più complice con Steffy e gelosa, arriverà a fare una domanda inaspettata al marito. La Logan, infatti, gli chiederà se ha intenzione di lasciarla per tornare con la Forrester. Prosegue a gonfie vele invece il rapporto tra Wyatt e Sally.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 10 al 16 novembre sul Canale Mediaset, dove conosceremo gli sviluppi riguardanti Taylor e la sua permanenza in città.

Ricordiamo, inoltre, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.