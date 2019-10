Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, Liam sentirà il bisogno di confidarsi con Hope, la quale scoprirà che in realtà è stata Taylor Hayes a sparare un colpo di pistola a Bill Spencer. Più tardi Hope non riuscirà a mantenere il segreto e si recherà subito da Brooke per raccontarle ciò che ha scoperto sulla donna.

Dopo aver scoperto la verità, la Logan sarà parecchio turbata e farà di tutto per proteggere la figlia dalla sua rivale. Successivamente, Brooke andrà da Bill Spencer e cercherà di convincere l'uomo a denunciare immediatamente Taylor per tentato omicidio.

Brooke affronta Taylor

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 28 ottobre al 3 novembre, Steffy sarà notevolmente preoccupata, poiché Liam si confiderà con Hope, rivelandole la verità sul conto di Taylor Hayes.

Successivamente, Brooke Logan si recherà da Taylor per affrontarla e avrà un duro scontro con la donna. Poi Steffy avrà una discussione con Hope in merito alla difficile situazione. Nel frattempo, Donna grazie alla complicità di Pam farà da modella per Eric, poiché vorrà riconquistarlo a tutti i costi. Tuttavia, Quinn sarà assai gelosa di Donna e non riuscirà a nasconderlo.

Ridge rassicura Taylor

Dopo essere stata smascherata da Brooke, Taylor sarà notevolmente angosciata e preoccupata per la sua sorte, così pregherà la Logan di mantenere il suo segreto e di non denunciarla alla polizia.

Più tardi Brooke si recherà da Bill Spencer per cercare di convincere l'uomo a difendere sé stesso e sua nipote dalla Hayes, raccontando tutta la verità sul tentato omicidio. Nel frattempo Ridge vorrà consolare Taylor e la rassicurerà, promettendole di proteggerla a tutti i costi, poiché per lui la famiglia ha l'assoluta priorità.

Steffy organizza un rinfresco

Steffy organizzerà un rinfresco per i suoi collaboratori.

Durante il particolare evento Taylor farà la conoscenza di Reese Buckingham, il padre di Zoe. Tuttavia, più tardi Steffy sarà indispettita dall'atteggiamento di Hope e andrà subito ad affrontarla per avere dei chiarimenti.

Dove guardare in streaming online le puntate di Beautiful

Nell'attesa che vengano trasmessi i futuri episodi della telenovela americana è possibile rivedere alcune delle puntate già andate in onda in televisione, registrandosi senza impegno sull'apposito sito MediasetPlay.it.

Nella piattaforma dedicata, inoltre, si possono trovare diversi video interessanti relativi agli spoiler della soap opera.