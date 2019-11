Cosa sta davvero accadendo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e donne? Dama e cavaliere avevano rivelato il desiderio di riprendere a frequentarsi per concedere una seconda possibilità al loro rapporto. Eppure, nella registrazione dello scorso 2 novembre, la bresciana ha espresso più di qualche critica nei confronti del tarantino, accusandolo di essere freddo con lei e di non avere messo neppure un like alla loro foto pubblicata su Instagram.

Ci si sarebbe aspettati una replica da parte del cavaliere, con qualche dichiarazione proprio sui social, ma il suo silenzio continua a destare sospetti e preoccupazione tra i fan del programma. La coppia potrebbe, dunque, essere già arrivata al capolinea a distanza di poche settimane dal ritorno di fiamma.

Uomini e donne: ancora freddezza tra Ida e Riccardo

L'annuncio di Ida Platano di voler concedere un'altra chance al rapporto con Riccardo Guarnieri, aveva emozionato il pubblico di Uomini e donne.

Ma nella successiva puntata, la dama ha lamentato la freddezza del cavaliere, raccontando come lui si sia addormentato facilmente a letto. La questione tornerà alla ribalta anche nelle prossime puntate dedicate al Trono Over, quando lei ammetterà che con Riccardo non c'è stato neppure un bacio appassionato (ad eccezione di quello visto in studio). Ma le sue critiche riguarderanno anche il comportamento del cavaliere nei social network: sebbene lei abbia pubblicato una foto su Instagram in cui appaiono insieme, Guarnieri non vi ha aggiunto né un commento né tanto meno un like. Il fatto non è piaciuto affatto a Ida che si sarebbe aspettata quanto meno un piccolo segno da parte del suo compagno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

I dubbi dei fan di Uomini e donne

In seguito alla registrazione di Uomini e donne del 2 novembre in cui Ida Platano ha criticato Riccardo Guarnieri, il pubblico del Trono Over ha tenuto monitorati i movimenti della coppia nei social network, in attesa di un gesto di qualsiasi tipo dall'una o dall'altra parte. Ma chi si aspettava un like, anche tardivo, del cavaliere tarantino, è sicuramente rimasto deluso.

Da giorni, infatti, lui mantiene il silenzio nel suo profilo mentre Ida non pubblica più foto insieme, limitandosi a delle Storie promozionali o relative a lavoro e amici. Nessuna menzione, da parte della dama, viene fatta al suo presunto fidanzato. Ecco perché le critiche non mancano da parte di chi ritiene che il ritorno di fiamma sia stato solo una mossa pubblicitaria. Tanti, infatti, sono i commenti di questo tenore: "Solo business" o ancora “Ida molla queste pubblicità che sono noiose e mostra la tua storia d’amore con Riccardo".

Di certo, le recenti novità non promettono nulla di buono per la dama e il cavaliere, mentre il pubblico attende con curiosità gli esiti della prossima registrazione dedicata al Trono Over.