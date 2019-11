Quinto appuntamento con i Live di X Factor, il talent show targato Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Nella puntata di oggi, giovedì 21 novembre, i sette concorrenti rimasti in gara presenteranno il loro inedito. Ospiti in studio Mahmood e Gemitaiz & MadMan.

X Factor, anticipazioni: Mahmood ospite della puntata

Puntata speciale quella che andrà in onda stasera, 21 novembre, su Sky Uno. I sette concorrenti ancora in gara (i Booda, Davide Rossi, Eugenio Campagna, Giordana Petralia, Nicola Cavallaro, i Sierra e Sofia Tornambene) avranno la possibilità di salire sul palco e presentare al pubblico il loro inedito.

Gli ospiti della quinta puntata saranno Gemitaiz & MadMan e Mahmmod. Quest'ultimo approderà sul palco dell'X Factor Dome, dopo un anno fatto di successi e trionfi. Soldi, la canzone che l'ha visto come vincitore all'ultimo Festival di Sanremo, è diventato il pezzo italiano più ascoltato di sempre su Spotify. Gemitaiz & Madman, invece, porteranno il loro nuovo singolo dal titolo Scatola nera, tratto dall'omonimo album uscito lo scorso 20 settembre.

L'appuntamento con X Factor è per le 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.