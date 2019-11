Nuovo appuntamento con la tredicesima edizione di X Factor, il talent show targato Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Nella puntata di oggi, giovedì 14 novembre, proseguirà la gara tra le aspiranti pop star. Sul palco dell'X Factor Dome arriveranno anche due ospiti speciali: Gianna Nannini e Mabel, la cantante inglese che ha sbaragliato le classifiche mondiali con il suo successo Don't call me up.

X Factor, anticipazioni: Samuel unico giudice con il team al completo

La puntata di settimana scorsa è stata molto tosta per i concorrenti di X Factor, infatti ben due artisti (Marco Saltari e Lorenzo Rinaldi) hanno dovuto abbandonare la gara. Oggi torneranno "in pista" in otto e Samuel è l'unico giudice a capitanare un team ancora al completo. Stasera la gara si svolgerà in due manche, composte da quattro concorrenti ciascuna.

Sul palco del talent sono attese anche due grandissime ospiti. La prima è Gianna Nanni, che si esibirà sul palco con uno dei suoi pezzi più celebri (non è stato ancora svelato quale). La seconda è la pop star inglese Mabel, che si esibirà con il suo successo dal titolo Don't call me up.

L'appuntamento con X Factor è per le 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Sky Go e Now Tv. La replica in chiaro andrà in onda mercoledì prossimo, 20 novembre, su TV8.