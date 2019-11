Nuovo appuntamento con la celebre soap opera spagnola Il Segreto, in cui i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Il pubblico italiano nelle prossime puntata italiane, vedrà Antolina Ramos pagare per tutte le sofferenze che ha procurato ad Elsa Laguna ed Isaac Guerrero. L’ex ancella farà una bruttissima fine, poiché esalerà l’ultimo respiro sotto lo sguardo del marito, dopo aver tentato di ucciderlo in presenza di Matias Castaneda.

Il carpentiere e il fratello di Maria nell'episodio numero 2.113, saranno piuttosto preoccupati per ciò che le autorità di Puente Viejo potrebbero venire a conoscenza riguardo il misterioso decesso della diabolica bionda. Il marito di Marcela Del Molino e il falegname saranno in ansia, poiché crederanno di poter finire dietro le sbarre del carcere con l’accusa di omicidio.

La messinscena di Elsa, Antolina sfugge all'arresto

Presto i telespettatori italiani, assisteranno alla tragica uscita di scena di un personaggio femminile crudele.

Si tratta di Antolina, che passerà a miglior vita nel tentativo di porre fine all'esistenza del marito Isaac. Prima di questo drammatico avvenimento, l’ex ancella metterà in atto uno dei suoi piani diabolici per sbarazzarsi una volta per tutte di Elsa, fingendosi buona. Tutto inizierà quando quest’ultima tenderà una trappola alla sua acerrima nemica, nell'istante in cui verrà affidata alla sua protezione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

La Laguna farà credere alla moglie del carpentiere di aver avuto un nuovo malore. A questo punto la diabolica biondina, convinta che la donna che ha preso il suo posto in tutti i sensi abbia le ore contate, uscirà allo scoperto confessando alla stessa tutte le malefatte compiute. Le sconvolgenti parole pronunciate dalla Ramos verranno ascoltate anche dal Guerrero, che si troverà nascosto nella stanza accanto insieme a Marcela e Don Berengario.

Antolina dopo aver ammesso ad Elsa di essere l’assassina di suo padre Amancio, e di averla fatta ammalare facendole ingerire del gesso, riuscirà ancora una volta ad averla vinta. L’ex ancella scomparirà nel nulla, impedendo al sergente Cifuentes di arrestarla.

La morte della Ramos, Isaac e Matias preoccupati

Isaac pur essendosi tolto dai piedi la moglie non sarà per niente sereno, infatti avrà il presentimento che potrebbe tornare a farsi viva per fare del male ad Elsa.

Quest’ultima a differenza del suo amato non avrà alcuna preoccupazione, visto che si rifiuterà di alloggiare in modo momentaneo alla locanda dei Castaneda. Nel contempo la Ramos dopo essersi rifugiata tra le boscaglie di Puente Viejo, si renderà protagonista di un furto alla locanda dei Miranar. Inoltre, la malefica darklady entrerà in possesso di un’arma da fuoco appartenente al municipio, per vendicarsi.

A questo punto Antolina inviterà il marito a raggiungerla in un posto isolato. Il carpentiere convinto che la donna che ha sposato presto sparirà dalla sua vista, si recherà all'appuntamento all'insaputa della Laguna, ma in compagnia di Matias. Non appena si troverà faccia a faccia con il falegname, la Ramos lo minaccerà di morte. Durante il violento scontro Antolina perderà l’equilibrio, ma quando Isaac cercherà di soccorrerla, lei tenterà di trascinarlo via con sé.

A quel punto il Guerrero lascerà andare la consorte incontro al suo destino, facendola cadere giù da un profondo dirupo. La terrificante scena, ovvero la morte dell’ex ancella verrà vista in ogni minimo dettaglio anche dal Castaneda, che non appena farà ritorno a Puente Viejo metterà al corrente i suoi conoscenti della disgrazia. Purtroppo Matias ed Isaac avranno un grosso timore: i due migliori amici saranno consapevoli di poter essere considerati i colpevoli del decesso della Ramos.