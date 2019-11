Il triangolo amoroso composto Samuel Alday, Lucia Alvaro e Telmo Martinez sarà al centro degli appuntamenti di Una vita trasmessi a dicembre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che il figlio di Jaime capirà che la cugina di Celia non vuole diventare sua moglie in quanto ha iniziato a provare dei sentimenti per il sacerdote.

Una Vita: Lucia non vuole sposare Samuel

Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, vedremo l'Alday decidere di chiedere la mano all'Alvarado durante un party organizzato a casa sua, dove interverranno anche Felipe e Celia.

A tal proposito, quest'ultima cadrà a terra priva di sensi, rovinando la festa al giovane. Inoltre la salute della moglie del legale preoccuperà moltissimo l'intero vecchio quartiere, in quanto la donna è stata contagiata da una brutta malattia che potrebbe portarla rapidamente alla morte. Per questo motivo Lucia (Alba Gutierrez) chiederà a Samuel (Juan Gareda) del tempo in più per riflettere sulla sua proposta, in quanto preoccupata per le condizioni della parente.

Il virus contagerà anche l'avvocato. Di conseguenza il dottor Quilles si raccomanderà che i due sposi vengano messi in quarantena, per non diffondere l'epidemia nel quartiere.

Telmo salva Celia e Felipe

Stando agli spoiler di Una Vita, si evince che i rapporti tra l'Alvarado e l'Alday diventeranno sempre più aspri, a causa dell'ansia provocata per la salute dei coniugi Alvarez Hermoso. Telmo, invece, si proporrà di aiutare questi ultimi per alleviare le loro sofferenze.

In particolare, Martinez starà insieme a loro nell'appartamento e gli somministrerà un farmaco sperimentale prescrittogli dal dottor Quilles. Nei primi giorni il farmaco non darà gli effetti sperati. Successivamente, invece, avrà degli effetti positivi, tanto che Celia e Felipe riusciranno a salvarsi da morte certa.

L'Alday scopre che l'Alvarado ama Martinez

Lucia, nel frattempo, cambierà atteggiamento nei confronti di Telmo, tanto da fargli capire di aver sbagliato a mettere in dubbio la sua buonafede.

In questo frangente la cugina di Celia entrerà in crisi, tanto da dire a Samuel di non volerlo più sposare. La giovane, infatti, deciderà di valutare attentamente la proposta mentre il figliastro di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), fingerà di accettare la sua decisione.

Quest'ultimo, però, comincerà a spiare le mosse dell'Alvarado, su suggerimento di Jimeno Batan. Alla fine l'Alday comprenderà di essere stato respinto in quanto Lucia è innamorata follemente di Martinez.

Per questo motivo il giovane organizzerà un piano diabolico per non farsi scappare la sua ambita preda.