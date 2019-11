Sono passati circa quattro anni da quando Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi si sono conosciute nella scuola di Amici: dopo aver vissuto per un periodo in simbiosi, però, le due si sono allontanate quando la più giovane ha deciso di proseguire la carriera nella musica da sola. Ieri sera, a sorpresa, le cantanti sono riapparse su Instagram insieme: il video nel quale si vedono la "Brown" e la collega ballare in un locale di Milano ha fatto impazzire di gioia i loro tanti fan.

Elodie si riavvicina ad Emma dopo la malattia: 'Serviva tempo'

Che Elodie Di Patrizi intendesse ricucire il rapporto con l'ex coach Emma Marrone lo si era capito leggendo le dichiarazioni che ha rilasciato, ultimamente, sia in Tv che sui settimanali. Dopo averle fatto un dolce in bocca al lupo a "Domenica In", la giovane cantante ha usato belle parole sulla collega nell'intervista che ha fatto di recente per Vanity Fair. "Ci siamo riavvicinate.

L'ho incontrata e l'ho vista bene", ha detto la compagna di Marracash una decina di giorni fa.

Ieri, venerdì 15 novembre, da Instagram è arrivata la conferma definitiva a quello che l'ex allieva ha sempre pronosticato: in un video apparso nelle Storie sia della "Brown" che di Elodie, si vedono le due ballare ed ammiccare all'obiettivo con molta complicità. I sorrisi che fanno e l'abbraccio che si danno alla fine del filmato la Marrone e la Di Patrizi ufficializza la loro ritrovata sintonia dopo un lungo periodo di gelo, che la ragazza aveva giustificato così: "Ci eravamo allontanate perché io mi ero mossa in modo istintivo. Ammetto che alcune cose avrei potuto farle diversamente. Tra noi c'è del bene, serviva solo del tempo per capirci".

Elodie: la lite con Emma e l'amicizia con Belen

L'allontanamento di cui parla la Di Patrizi è avvenuto circa tre anni fa quando, dopo aver vissuto in simbiosi per circa un anno, lei ed Emma hanno litigato a causa della voglia di indipendenza della ragazza. Elodie, dopo essersi totalmente affidata alla collega nel periodo post Amici (la Marrone è stata produttrice, amica e coinquilina dell'ex allieva), ha deciso di voler proseguire la sua carriera nella musica da sola, senza avvalersi più dell'aiuto della salentina.

Durante l'estate scorsa, poi, la compagna di Marracash è finita al centro del Gossip per l'amicizia che ha stretto con Belen Rodriguez, storica rivale in amore della "Brown": la giovane cantante, infatti, è stata paparazzata più volte a cena con l'argentina e col marito Stefano De Martino.

Dopo che Emma ha reso pubblico il problema di salute che l'ha costretta a fermarsi a settembre, Elodie sembra aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

Le parole d'affetto e sostegno che la Di Patrizi ha usato per la sua ex coach, sembrano aver ottenuto l'obiettivo sperato: oggi le due sono tornate a mostrarsi affiatate come un tempo, per l'immensa gioia di quei fan che non hanno mai smesso di credere in questa amicizia.