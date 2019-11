Mancano meno di 24 ore alla messa in onda di una nuova puntata di Verissimo, e sono già tante le anticipazioni che circolano in rete sulle dichiarazioni dei vari ospiti. Come vedremo nella puntata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 16 novembre, Emma Marrone, per esempio, si confronterà con Silvia Toffanin su svariati argomenti, ma sarà il problema di salute che ha avuto pochi mesi fa, a monopolizzare la chiacchierata. La salentina confermerà anche di essere single, usando la sua solita ironia.

Emma torna in Tv e parla della malattia: 'Non ho voluto rischiare'

Domani, sabato 16 novembre, Emma Marrone sarà una delle ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: a più di un anno dalla sua ultima apparizione nel programma di Canale 5, la pugliese ci è tornata sia per promuovere il nuovo album che per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute.

Le anticipazioni che circolano sul web dell'intervista che sarà trasmessa tra qualche ora, fanno sapere che la 35enne ha parlato della malattia che ha dovuto affrontare a settembre scorso con molta lucidità: "Ho avuto paura, è questo che ho detto a mia madre prima dell'intervento.

Dirlo, mi ha liberata di un peso".

Sebbene neppure stavolta sia scesa nei particolari del male che ha bussato alla sua porta meno di due mesi fa (si dice che l'operazione sia avvenuta a Bologna il 23/09), in Tv la cantautrice ha ammesso di averlo affrontato con coraggio, anche se "continuerò sempre ad avere paura".

Sono stati i medici a consigliare alla "Brown" di fermarsi pochi giorni dopo il lancio del singolo "Io sono bella" per evitare di rischiare: "Mi hanno detto che era il caso di risolvere subito il problema e, per rispetto del pubblico, ho ritenuto giusto dire la verità".

La Marrone non è innamorata: 'Ora non ci penso'

A Verissimo, inoltre, Emma ha confidato di aver anticipato di tanto il suo ritorno al lavoro perché ha sempre creduto nel disco "Fortuna", quello che ha lanciato il 25 ottobre e che ha scalato tutte le classifiche sin dalla prima settimana.

"Ora va meglio, sono sana e sto bene", ha aggiunto la salentina nel corso dell'intervista che ha rilasciato alla Toffanin qualche giorno fa.

Sul fronte sentimentale, infine, non c'è nessuna novità: "Credo che la persona destinata a me esista, ma oggi non vedo l'amore".

Sono tanti anni che la vincitrice di Amici non esce allo scoperto con un uomo; dopo le tormentate e mediatiche relazioni con Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello, la cantante ha preferito vivere il suo privato lontano dai riflettori, centellinando le notizie sia ai curiosi che ai fan.

Per sdrammatizzare questo suo perenne status di donna single, in Tv la Marrone ha scherzato: "Il mio principe azzurro si è perso per strada".